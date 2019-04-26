Для борьбы с коррупцией в Казахстане ликвидируют РЭП – МВД

В Казахстане в целях борьбы с коррупцией ликвидируются регистрационно-экзаменационные подразделения МВД. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кенесбаев в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
«Сама цифровизация и автоматизация - это очень эффективный метод в борьбе с коррупцией. Все решения принимает система, и мы только отслеживаем, какой документ когда поступил, какой номер был присвоен и насколько это было обоснованно. Также через систему проверяем, не была ли машина в угоне и розыске. Если раньше сотрудник РЭП принимал документы и проверял подлинность, оригинальность печати по грузовой таможенной декларации, то сейчас мы видим это через систему. Здесь исключаются сами факты для злоупотребления, то есть, практически говоря, принятия решений сотрудником минимизированы», — проинформировал спикер.
Он отметил, что исключается полностью контакт полицейского, как с сотрудниками Госкорпорации, так и с гражданами.
«То есть, сотрудники РЭП уже будут непосредственно работать с документами, знать, кто их представил. Также с помощью информационных систем мы будем отслеживать, когда поступила заявка, сколько времени она рассматривалась, как была осуществлена проверка по розыску, по информационному банку данных, как осуществлялся выбор номера», — дополнил Кенесбаев.
Спикер также отметил, что осуществляется мониторинг прессы, блогов и социальных сетей, где люди открыто говорят кто, что и как сделал. Это было принято во внимание, и поэтому главой МВД было принято такое кардинальное решение о ликвидации регистрационно-экзаменационных подразделений
.