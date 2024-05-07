Пришли за покупками – попали на концерт

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Оркестр воинской час­ти 5518 Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК подарил горожанам праздничное настроение.

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Любопытство вызвало само появление музыкантов в крупном торговом центре Усть-Каменогорска. Дети глаз не сводили с гвардейцев в парадной форме, с сияющими музыкальными инструментами. Девушки переставали болтать по телефону и срочно включали видео. Вечно спешащие апашки тормозили и на минуту забывали о заботах…

Духовой оркестр исполнил любимые вальсы, песни, популярные мелодии, патриотичные марши. Для горожан, пришедших в центр за покупками, выступление стало приятным сюрпризом. Все улыбались, аплодировали.

В исполнении оркестра прозвучали как любимые мелодии из прошлого, так и популярные современные композиции

– Когда играет военный оркестр и перед тобой музыканты в парадной форме, возникает атмосфера праздника, – отметил начальник управления кадров военного образования Нацио­нальной гвардии РК Нурбол Миртаев. – У детей глаза сияют. В такие моменты в душе ребенка может зародиться мечта стать военным, защитником Родины.

По словам генерал-майора, гвардейцы стоят на страже конституционного строя страны и прав граждан. Они всегда там, где нужна помощь населению. Во время паводка подразделения Нацгвардии противостояли стихии, спасали людей и их имущество. В прошлом году, когда бушевал природный пожар, бойцы тушили сосновый бор. Выступ­ление духового оркестра – еще одна акция, формирующая позитивный имидж Внутренних войск.

– Выступления наших военных оркестров прошли в Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Павлодаре, Курчатове, Усть-Каменогорске, – рассказывает генерал-майор. – Везде нас встречают по-доброму. Если это молодая семья, малыши говорят: «Папа, мама, я вырасту­ и стану военным». Если это подростки, они отрываются от смартфонов и слушают с любопытством. Музыка – прекрасный способ достучаться до сердец.

Тот редкий случай, когда цветы дарят мужчинам

По словам Нурбола Миртае­ва, такие акции будут продолжены, чтобы казахстанцы могли убедиться: в рядах Национальной гвардии служат отважные и талантливые солдаты и офицеры. К слову, во время выступ­ления оркестра пуб­лике раздавали небольшие буклеты с информацией об условиях и преимуществах службы в рядах гвардейцев.

#Национальная гвардия #Усть-Каменогорск #День Победы #День защитника Отечества #Шығыс

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