Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах

На днях в Караганде завершились состязания на Кубок Азии «Сарыарқа батырлары» по қазақ күресі среди взрослых, где сразу пять наград завоевали армейские спортсмены. Организаторы посвятили турнир 90-летию города шахтеров, а также заслуженному тренеру РК Диханбаю Биткозову, воспитавшему многих чемпионов мира и Азии.

В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. В составе нашей сборной выступили военнослужащие и служащие Спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба.

– В этом году впервые при поддержке Ассоциации «Qazaq kuresi» Центральный спортивный клуб выставил отдельную команду. Рассматриваем это как отличную возможность для развития национальных видов спорта в Вооруженных силах, – отметил заместитель председателя Спортивного комитета МО Еркебулан Тусупханов.

Чемпионом по қазақ күресі в весовой категории до 74 кг стал служащий Вооруженных сил Жумажан Кожамбеков. А в весе до 60 кг не было равных Ержану Еренгайыпову, состоящему в резерве клуба. Также отметим, что в весовой категории свыше 100 кг сошлись одноклубники – старший лейтенант ЦСК Марат Байкамуров и младший сержант Адиль Оразбаев. Им досталось «золото» и «сереб­ро» соответственно. «Бронзы» удостоился служащий Вооруженных сил Нурдаулет Бактыбайулы в весовой категории до 82 кг.

По итогам двух дней соревнований Казахстан завоевал первое общекомандное место, и в этом немалая заслуга армейских спортсменов.

Показали себя в Москве

Два «золота» и «бронзу» завоевали на Кубке мира по рукопашному бою наши армейцы в столице России. В этих состязаниях приняли участие рукопашники из 27 стран. В составе сборной Казахстана высту­пили военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил РК.

По результатам соревнований в дисциплине «поединок» в своих весовых категориях чемпио­нами стали военнослужащие войсковой части 20850 сержант Жандос Мадихиянов (до 57 кг) и старший сержант Арнат Наметов (до 62 кг). В дисциплине «самооборона» в весовой категории до 90 кг бронзовым призером турнира стал военнослужащий войсковой части 32039 майор Нурдаулет Ержигитов.

Прицел на Париж-2024

Спортсмены Центрального спортивного клуба завоевали уже девять путевок для участия в ХХХIII летних Олимпийских играх во Франции. Перспективы взять еще дополнительные лицензии есть у более двадцати спортсменов ЦСК.

Так, армейские борцы греко-римского стиля – рядовой Алимхан Сыздыков и младший сержант Айдос Султангали – выиграли «золото» апрельского чемпионата Азии в столице Кыргызстана и стали обладателями олимпийской квоты. Лицензию взял служащий Вооруженных сил РК Нариман Курбанов, занявший второе мес­то на прошедшем недавно лицензионном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар). В копилке армейских спортсменов есть еще несколько лицензий: в боксе – у Сакена Бибосынова и Махму­да Сабырхана, в современном пятиборье – у Елены Потапенко, в пулевой стрельбе – у Ислама Сатпаева, в таэквондо – у Сомирхона Абабакирова и Батырхана Толеугали.

Сегодня в Спортивном комитете Министерства обороны РК – Центральном спортивном клубе культивируется 15 видов спорта. Свыше 180 армейцев – члены Национальной сборной команды Казахстана по разным видам спорта. В 2023 году в различных международных соревнованиях армейские спортсмены завоевали 171 золотую медаль, 82 сереб­ряные и 87 бронзовых. С начала 2024 года в активе армейцев семь золотых, три серебряные и две бронзовые медали крупных мировых состязаний.

Сборная по многоборью

Помимо чисто спортивных состязаний, у военнослужащих есть соревнования, перемежающиеся с военными навыками.

Так, недавно в Алматы прошли состязания по многоборью военно-спортивного комплекса. На протяжении четырех дней военнослужащие, представлявшие все виды и рода войск, региональные командования Вооруженных сил, а также высшие военные учебные заведения боролись за право стать лучшими. Комплекс­ные соревнования, включавшие в себя стрельбу из автомата, метание гранаты на дальность, подтягивание на перекладине, бег на 100 и 3 000 м, проходили на базе Военного института Сухопутных войск. Участники выкладывались по максимуму. И не напрасно, ведь по результатам финальных соревнований будет сформирована сборная Вооруженных сил Казахстана, которая примет участие в международных соревнованиях в Минске (Беларусь) с 24 по 28 июня.

В результате упорной борьбы первое командное место по многоборью заняли военнослужащие регионального командования «Юг», второе – представители Десантно-штурмовых войск, третье – сборная РгК «Восток».

Золотую медаль в личном зачете завоевал Евгений Нам (РгК «Юг»), «серебро» у Александ­ра Сысоева (ВИСВ), а «бронза» у Акпеила Кутуева (РгК «Восток»). В упражнениях по подтягиванию на перекладине лучшим вновь стал Евгений Нам, подтянувшийся 150 раз. В стрельбе победил Марат Ибраимов (РгК «Восток»). В метании гранаты на дальность высокий результат показал Асылбек Карабай (РгК «Юг»). В беге на 3 км победил Александр Сысоев (ВИСВ), а в беге на 100 м – Асылбек Карабай (РгК «Юг»). Все они сержанты младшего и старшего состава.