Свежий выпуск
Для поддержки предпринимательства

Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-секторе, проблемах отечественного предпринимательства, а также об итогах деятельности палаты.

Главе государства была представлена информация о развитии агропромышленного сектора, необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей, доступности финансов для других секторов экономики.

Были обсуждены вопросы импортозамещения, повышения эффективности государственных закупок. Президент отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.

В ходе беседы также обсуждалась эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства.

Руководитель Национальной палаты предпринимателей доложил о ходе реализации проектов «Правительство для бизнеса», «Бастау» и «Жас кәсіпкер», направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала, сообщила пресс-служба Президента.

Популярное

Все
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Как ужиться в доме с пятью малышами
Тепло Севера
У великого народа – великая мечта
Двое в одной лодке
Рынок труда восстанавливается
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Референдум-2022: не оставаться в стороне
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
По существу
Свежий выпуск
По заслугам – награды
Свежий выпуск
Cтена скорби
Свежий выпуск
Сквозь струны столетий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]