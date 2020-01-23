Для поддержки предпринимательства

Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-секторе, проблемах отечественного предпринимательства, а также об итогах деятельности палаты.

Главе государства была представлена информация о развитии агропромышленного сектора, необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей, доступности финансов для других секторов экономики.

Были обсуждены вопросы импортозамещения, повышения эффективности государственных закупок. Президент отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.

В ходе беседы также обсуждалась эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства.

Руководитель Национальной палаты предпринимателей доложил о ходе реализации проектов «Правительство для бизнеса», «Бастау» и «Жас кәсіпкер», направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала, сообщила пресс-служба Президента.