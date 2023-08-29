Для умников и умниц

«Кентауский лицей-интернат «Білім-инновация» уже в октябре сменит место прописки и переедет в Туркестан, где завершается строительство нового учебного корпуса и общежития на 500 и 700 мест соответственно. Их возведение стартовало в апреле 2021 года.

Новое учебное заведение занимает территорию в 5,25 га в новом административно-деловом центре Туркестана. Общая площадь здания – более 30 тыс. квадратных метров. Проектом предусмотрены спортивные площадки, производственные мастерские, столовая, библиотека, лабораторные кабинеты, классы информатики и робототехники, лингафонно-мультимедийные кабинеты.

Строительство трехэтажного здания школы и четырехэтажного общежития практически завершено. Осталось сделать последние штрихи, убрать строи­тельный мусор, расставить мебель и оборудование.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды взял темпы и качество строительства объекта образования под свой контроль, неоднократно отмечая, что для того, чтобы Туркестан стал по-настоящему духовным центром, необходимо воспитать образованную, культурную молодежь. Такая задача как раз и стоит перед школой-интернатом наряду с другими учреждениями образования.

Изначально в Туркестане планировалось открыть школу-интернат «Дарын», однако анализ достижений школьников показал, что результаты обучения в школе «Білім-инновация» намного выше. С 1997 по 2023 годы лицей окончили 1 024 ученика. Среди них 113 награждены знаком «Алтын белгі», 154 получили сертификат «Үздік», 111 выпускников поступили для дальнейшей учебы в зарубежные вузы. С 2010 года 38 учеников продолжили обучение в Назарбаев Университете.

С 1997 по 2023 учебный год 997 выпускников стали обладателями университетских грантов.

Ученики «Кентауского лицея-интерната «Білім-инновация» на региональных, республиканских и международных образовательных олимпиадах и конкурсах научных проектов завоевали 235 золотых, 229 серебряных и 311 бронзовых медалей. Теперь, когда у одаренных детей существенно улучшены условия для учебы и отдыха, они смогут достичь больших успехов.

Конкурсный отбор и прием в «Білім-инновация» проводится в порядке, определенном одноименным Международным общественным фондом. Учредителем государственного учреждения является акимат Туркестанской области.

Казахско-турецкий лицей, поз­же переименованный в «Білім-инновация», был открыт в Кентау одним из первых в стране еще в 1992 году для развития двустороннего сотрудничества в области образования на основе соглашений о дружбе и сотрудничестве, заключенных между Казахстаном и Турцией.

Сейчас здесь обучается и воспитывается более 230 мальчиков. С 2023 года впервые в Туркестанской области на конкурсной основе в лицей-интернат было принято 150 учениц, в итоге укомплектовали по три седьмых и восьмых классов. Тем самым общее число одаренных детей сейчас составляет 381. В образовательном центре обучаются дети со всех сельских районов региона и других областей страны.