До 44 человек увеличилось количество пострадавших в Алматы

44 человека обратились за медицинской помощью после ночного землетрясения в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщает Минздрав, пациентам оказали медицинскую помощь и отправили их на амбулаторное лечение.

«На сегодняшнее утро, начиная с часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, такими как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, троих госпитализировали, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение. Также получили медпомощь 10 детей, 5 из них госпитализированы, 5 отправлены на амбулаторное лечение», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве заверили, что все пациенты обеспечены квалифицированной медицинской помощью в лечебных учреждениях города.

Ночью управление общественного здравоохранения города Алматы сообщало, что служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения города работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в результате ночного землетрясения в Алматы пострадало 8 человек (по состоянию на 03:00 час.). Все они сразу же были доставлены в стационары города.

Представители ДЧС ответили в ходе брифинга на вопросы алматинцев о ночном происшествии и рассказали о том, почему не прозвучала сирена.