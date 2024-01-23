Восемь человек пострадали при землетрясении в Алматы

Информацию об этом сообщили в городском управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, в результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03:00 час. 23 января пострадало 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города.

«Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2 и 3 этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу. Пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение», — проинформировали в городском управлении общественного здравоохранения.

Напомним, минувшей ночью в Алматы произошло землетрясение.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.

Ожидаются ли еще землетрясения в Алматы, ответили в МЧС.