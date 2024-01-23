Восемь человек пострадали при землетрясении в Алматы

Происшествия
193
Аменова Дана
Корреспондент

Информацию об этом сообщили в городском управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, в результате землетрясения в Алматы по состоянию на 03:00 час. 23 января пострадало 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. 

«Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со 2 и 3 этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован в больницу. Пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания всей необходимой медицинской помощи они отправлены на амбулаторное лечение», — проинформировали в городском управлении общественного здравоохранения.

Напомним, минувшей ночью в Алматы произошло землетрясение.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Самолетам, прибывшим в аэропорт Алматы, не давали разрешение на посадку.

Ожидаются ли еще землетрясения в Алматы, ответили в МЧС.

 

 

#землетрясение #пострадавшие #Алматы #управздрав

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
И подъехал к мечети экскаватор...
Иртыш вышел из берегов
Авоська от кутюр
Вернуть нельзя оставить
Ставил деньги – проиграл жизнь
Научиться жить без долгов
Электрошок из банка
На грани остановки
С 1 января в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте
Коммунальные услуги для жителей Караганды подорожали в среднем на 16%
Детские дома останутся в прошлом
А на даче жизнь течет иначе
Две котельные в Арысе переводят с каменного топлива на природный газ
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Эта ласточка – всегда первая!
Книги в «цифре»
Высоко летят, далеко глядят
Сильное землетрясение ощутили жители Алматы
Звук души народной
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Под прикрытием народа
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Алатау станет мегаполисом
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Сын своей земли
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

Читайте также

До 44 человек увеличилось количество пострадавших в Алматы
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
Включать сирену не было необходимости – ДЧС Алматы
Ожидаются ли еще землетрясения в Алматы – ответ МЧС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]