Включать сирену не было необходимости – ДЧС Алматы

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Минувшей ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Представители ДЧС ответили в ходе брифинга на вопросы алматинцев о ночном происшествии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Скриншот видео instagram.com/kris_p_almata

Почему не было SMS-рассылки

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев отметил, что при оперативной рассылке SMS-сообщений, как показала практика, данные поступают до жителей очень поздно.

«Из-за высокой плотности населения, сотовые операторы не успевают обрабатывать, и оперативная информация доходит очень поздно. По погодным условиям мы заранее получаем данные о погоде и заранее начинаем оповещать. Мы отошли от практики оперативной рассылки», – ответил он.

Первая оперативная информация через СМИ о землетрясении вышла в 00.11 со ссылкой на ДЧС Алматы.

«В соцсетях, когда пошла ложная информация, мы в течение 20 минут дозировано выпускали сообщения, чтобы люди не доверяли фейкам и прислушивались к официальным источникам», – напомнил спикер.

Почему не прозвучала сирена

«У нас в городе около 843 электросирен. Это 100%-ный охват. Сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитудой более 5,5 баллов. У нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Включать сирену не было необходимости. Она бы создала больше ажиотажа и шума», –  пояснил Атыгаев.

Какой сейсмопрогноз по городу Алматы в ближайшие дни

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев заверил на 100%, что более сильных разрушительных землетрясений не будет, как и афтершороков, поскольку идет угасание сейсмоактивности и никакой угрозы нет.

 «В течение какого времени можно ожидать афтершоков? После произошедшего сейсмособытия мы зарегистрировали более 100 афтершоков. Жители ощутили не более пяти», – заключил спикер.  

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