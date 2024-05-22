До 600 часов общественных работ за вандализм грозит по новому закону

Мажилис
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ко второму чтению нового законопроекта о противодействии торговле людьми, депутаты разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис 

Фото: акимат Астаны

В мажилисе напомнили, что о необходимости борьбы с вандализмом глава государства высказался на третьем заседании Национального курултая.

Статья 203 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность» дополняется такими квалифирующими нормами, как совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно.       

Нарушение по статье 294 «Вандализм» грозит наказанием в виде штрафа от 100 МРП (ранее 50 МРП) до 200 МРП (ранее 160 МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до 50 суток (ранее 40 суток).

«Данная статья дополнена частью 2 «совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершенное неоднократно».

Такие деяния наказываются штрафом в размере от 500 до 200 000 МРП либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок», – рассказали в Мажилисе. 

Ранее нацпарк «Бурабай» сообщал, что они начали очистку скал от вандальных надписей, которая займет не один год: нацпарку пришлось приобрести спецоборудование, которое очищает скалы методом сухой струйной вакуумной обработки. 

#закон #ответственность #вандализм

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