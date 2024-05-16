В нацпарке «Бурабай» начали очистку скал от вандальных надписей

Экология, Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Работа по удалению надписей займет не один год

Фото: Kazpravda.kz

Коллектив Государственного национального природного парка «Бурабай» приступил к очистке скал от надписей, оставленных отдыхающими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу парка.

Как отмечается, большинство надписей многослойные, толщиной до 1 см, и сложные для удаления. Специалисты считают, что работа по их удалению займет не один год.

«Нанесение надписей и граффити на скалы – это не безобидное баловство, это - вандализм, за который таких «художников» нужно наказывать общественным неприятием, привлечением к ответственности и штрафами. Вандальные надписи не только портят внешний вид природных ландшафтов нацпарка, но и наносят им непоправимый вред. Чтобы сделать надпись баллончиком с краской, нужны считанные секунды, а чтобы очистить скалу от нее – многие часы труда!» – говорит лесничий ГНПП «Бурабай» Кайырбай Балтабаев.

На удаление одной буквы площадью 10 квадратных сантиметров требуется от 30 до 50 минут. Время удаления зависит от свойства и толщины нанесенной краски.

Удаление надписей ручным способом с применением зубил или иных инструментов может привести к снятию каменного слоя и разрушению скал. Растворители красок на химической основе также негативно влияют на окружающую среду.

Нацпарку пришлось приобрести специальное оборудование, которое очищает скалы методом сухой струйной вакуумной обработки с минимальным воздействием на окружающую среду. 

«Обработка проводится в специальном струйном колпаке, который герметично прилегает к очищаемому участку. Высокая направленная скорость абразива удаляет грязь и краску, сохраняя при этом поверхность от повреждений», – пояснила инженер-эколог ГНПП «Бурабай» Маржан Абдрахманова.

Работу по очистке территории нацпарка от вандальных надписей по очереди проведут все лесничества нацпарка. Первыми встать на «экологическую вахту» выпало инспекторам Боровского лесничества. Они очистят наиболее загрязненные и часто посещаемые туристами участки скальных обнажений гор Болектау, Кокшетау, Жеке батыр. 

Символ Борового – скалу Жумбактас – решено оставить на зиму и очистить после того, как на озере встанет лед.

Очистка скал является приоритетной задачей для сотрудников парка и важной экологической инициативой, к которой, как очень надеются сотрудники нацпарка, присоединятся и туристы.

 «Мы очень просим гостей парка относиться к своему отдыху ответственно, беречь природу, пресекать все случаи скального вандализма или сообщать о них нам. Красота природы требует бережного отношения и заботы. От поступков каждого из нас зависит, что мы оставим в наследство нашим детям», – от имени всех своих коллег – инспекторов ГНПП «Бурабай» обратился к туристам Кайырбай Балтабаев.

#Бурабай #очистка #вандалы #скалы #нацпарк #надписи

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