До параметров авеню или автобана

На эти цели из республиканского и областного бюджетов было выделено свыше 44 млрд тенге. В частности, особое внимание уделялось реконструкции дорог в областном центре – Кызылорде. Благодаря обновлению и расширению проезжей части центральные улицы города стали похожи на авеню. Красоту общей панораме придали обустроенные тротуары, пешеходные дорожки и зоны, уложенные тротуарной плиткой и брусчаткой, а также модернизированные фасады старых зданий.

По данным городского акима­та, для развития дорожно-транс­портной инфраструктуры на нынешний год было предусмотрено 36 млрд тенге. На эти средства проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту проезжей части на 99 улицах Кызылорды и ее окрестностей.

Отметим, что сроки завершения и качество дорожно-строи­тельных работ находятся под неусыпным контролем главы региона Нурлыбека Налибаева. Уделяя большое внимание вопросам улучшения архитектурного облика административного центра Приаралья, он постоянно инспектирует ход работ. Вместе с акимом Кызыл­орды Нуржаном Ахатовым и ответственными руководителями отраслей посещает объекты, встречается с подрядчиками.

Наиболее крупные изменения в городе претерпели пять крупных автомагистралей, проезжая часть которых теперь расширена до четырех полос движения. В частности, обновлена автомобильная дорога из города в аэропорт Коркыт-ата (13,5 км). Подрядчик – ТОО «Қыран» – кроме укладки многослойного дорожного покрытия установил вдоль шоссе приборы ночного освещения и павильоны автобусных остановок. Теперь трасса соответствует международным стандартам.

До 14 метров расширена при въезде в город со стороны Туркес­тана проезжая часть автотрассы Самара – Шымкент – Кызылорда. Подрядная организация ТОО «УАД» на протяжении 8,4 км этой дорожной магистрали расширила асфальтовое полотно до четырех полос.

Этой же компанией реконструирована проезжая часть по улице Жаппасбай-батыра протяженностью 3,3 км. На 3,2 млрд тенге уложен асфальт, установлены светофоры, столбы ночного освещения, проложены тротуа­ры, оборудованы автобусные остановки. Технадзор за качест­венным исполнением проекта осуществило товарищество «Тараз-Технопроект».

Заметно изменилась улица А. Яссави, пролегающая вдоль железнодорожного пути в сторону Туркестана. По проекту стоимостью 3 млрд тенге увеличена ширина дороги, вдоль всего участка установлены фонари освещения, проложены тротуары. С территорий вдоль железной дороги перенесены гаражи, сезонный овощной рынок, под землю «спрятана» теплотрасса, на данной территории появились аллеи, велодорожки, пешеходные зоны.

Продолжаются работы по укреплению защитной дамбы Сырдарьи вдоль набережной улицы 25-летия Независимос­ти и реконструкции ее почти семикилометрового участка. И здесь подрядчик ТОО «УАД» увеличит ширину проезжей части до 14 метров.

Кроме прочего, в области идет строительство трех путепроводов. В Кызылорде это дорога под железнодорожными путями по улице Жанкожа-батыра, а также мостовые сооружения над железной дорогой в Аральском и Жанакорганском районах.

В текущем году, к особой радос­ти автовладельцев, стартовала долгожданная реконструкция Жезказганской трассы, которую проводят по прямому поручению Президента. На сегодня новый асфальт застелен на 140 из 216 км кызылординского участка автодороги Кызылорда – Жезказган. Строительные работы на остальной части завершатся в 2026-м. Стоимость проекта – 108 млрд 500 млн тенге.

Еще одна приятная новость. По поручению Главы государства в этом году наконец-то разрешился вопрос о переводе в I категорию с четырехполосным движением участка международной трассы Западная Европа – Западный Китай от Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км). Разработку соответствующей проектно-сметной документации осущест­вит в следующем году АО «НК «КазАвтоЖол».

Вместе с тем продолжается работа по созданию комфорт­ных условий для жителей и гостей Кызылорды. На этот раз внимание уделено въездным автодорогам в областной центр с северной стороны. Так, при поддержке АО «НК «КазАвтоЖол» разрабатывается технико-экономическое обоснование для реконструкции дороги Кызылорда – месторождение «Кумколь», ведется проектирование сметной документации по реконструкции улицы А. Сагымбаева, которая соединяет город с трассой в сторону Астаны.

Как сообщили в городском акимате, также в планах – реконструкция улицы Е. Кошербаева, капитальный ремонт 96 улиц, средний ремонт 34 улиц и строи­тельство новой дороги вдоль побережья Сырдарьи в западном направлении.

Важное внимание уделено строительству тротуаров. В этом году за счет выделенных 2,3 млрд тенге новые пешеходные дорожки появились на 54 улицах, 40 из них – в Кызылорде, семь – в поселке Карауылтобе, шесть – в Тас­богете и одна – в Белколе.

Ночное освещение проведут по 81 улице (54 – в Кызылорде, шесть – в Тасбогете, 15 – в Сабалаке, пять – в Белколе и одна – в сельском округе Акжарма).