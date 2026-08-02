На дорогах Актобе установят плавающие люки

Фото: акимат Актюбинской области

При ремонте дорог в областном центре хотят использовать новую для города технологию установки так называемых «плавающих» люков. Она позволит повысить долговечность дорожного покрытия и сделать проезд более комфортным для автомобилистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Как уточняется, в отличие от традиционного способа, при котором люк крепится на железобетонную плиту до укладки асфальта, новая технология предусматривает установку специальной регулируемой опоры после устройства асфальтобетонного покрытия. Благодаря этому люк фиксируется непосредственно на уровне дорожного полотна и становится частью конструкции покрытия.

По словам специалистов, такая система способна выдерживать значительно большие транспортные нагрузки. Это позволит избежать проседания асфальта вокруг люков, которое нередко становится причиной образования неровностей и повреждения подвески автомобилей. Кроме того, при необходимости высоту люка можно будет регулировать без проведения масштабных дорожных работ.

Ожидаемый срок службы новой конструкции составляет от 10 до 15 лет. Технология уже широко применяется в России и ряде других стран. В Актобе ее планируют впервые испытать на одной из наиболее загруженных городских улиц. Если новая система подтвердит свою эффективность в условиях интенсивного движения, ее будут использовать и при ремонте других городских дорог.