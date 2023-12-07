Добровольцы против коррупции

Как рассказала пресс-сек­ретарь Региональной антикоррупционной службы Айдана Аманиязова, волонтеры помогают экономить значительные суммы бюджетных средств. Так, ясли-сад «Нұршуақ» Махамбетского района планировал закупить 20 столов и стуль­ев на общую сумму 5 млн тенге. После вмешательства волонтеров цена товара была изменена и составила 3,6 млн тенге. Волонтерами Макатского района было установлено завышение цены при закупе саженцев по 15 тыс. тенге за единицу на общую сумму 1,5 млн тенге. В результате лот был отменен, бюджетные деньги сэкономлены.

Антикоррупционные волонтеры также сберегли 6 млн 404 тыс. тенге, проверив намечаемую закупку детской школой искусств им. З. Ещановой Махамбетского района десяти фортепиано по 1 млн 510 тыс. тенге за каждый музыкальный инструмент.

– При мониторинге волонтеры установили, что медиан­ная цена указанного товара составляет 651 544 тенге. В результате цена товара была изменена и составила 870 тысяч тенге. Таких примеров немало, – пояснила Айдана Аманиязова.

Также было обнаружено неэффективное расходование бюджетных средств при реконструкции внут­рипоселковых дорог в селе Аккистау Исатайского района. Информацию о разрушении асфальтобетонного покрытия, о ямах, трещинах и выбоинах волонтеры направили в Антикор. Выяснилось, что акиматом были подписаны фиктивные акты о проделанной работе в рамках действующего договора на сумму 1,4 млрд тенге. В свою очередь департамент данный факт подтвердил, и в результате выявлен риск хищения бюджетных средств на сумму более 78 млн тенге.

Действия волонтеров зат­рагивают практически все сферы. Так, объектами мониторинга стали областная детская больница, областной центр психического здоровья и областной онкологический диспансер, где волонтеры зафиксировали ряд недостатков: отсутствует маркировка о начале использования продуктов питания, не отобрана суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции и так далее.