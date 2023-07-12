Докторенок Алия

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Лаура Тусупбекова

В мае этого года на своей странице в Инстаграм жительница Атбасара Асель Кайырбаева опубликовала видео, на котором ее трехлетняя дочь Алия в медицинском халатике и врачебном колпаке проводит медицинский осмотр «пациента», которую изображала мама девочки. Роль врача Алиюша исполнила с такой серьезностью и неподражаемой детской непосредственностью, что видео собрало десятки тысяч «лайков» и перепостов с комментарием «Наш докторенок Алия». Мы нашли маму маленького доктора, и она рассказала нам об истории этого ролика.

На видео показано, как маленькая, совершенно очаровательная девочка во врачебном халатике детского размера и колпаке, с медицинским чемоданчиком в руках изображает врача скорой помощи, прибывшей на вызов к пациенту. Докторенок со знанием дела пользуется фонендоскопом, уверенно встряхивает термометр, щупает пульс, сопровождая свои действия профессиональными комментариями: «Сейчас я вас осмотрю»,­ «Давление у вас в норме», «У вас все хорошо, хрипов нет», «Ах, у вас высокая температура, вам нужно сделать укольчик, вы не против?». Но самая главная и восхитительная фраза после всех манипуляций докторенка Алии последовала после того, как «пациент» поблагодарил ее за помощь. С совершенно очаровательной интонацией она ответила: «Не за что, это моя работа»!

В этом, в общем-то, незатейливом действе (кто из нас в детстве не играл в «больничку») было столько неподдельной эмпатии, участия и, что называется, полного погружения в роль, что невольно пересматриваешь видео снова и снова!

Мама девочки, Асель, рассказала, что и сама не знает, откуда у ее трехлетней дочери такой артистизм, такая искренность.

– Как-то у меня сильно болела голова, и я попросила старшего сына (он студент Высшего медицинского колледжа) измерить мне давление, и в этот момент Алиюша, услышав это, попросила «полечить маму». Тут сын нашел свой медицинский халат, надел его на сестренку, на голову приспособил свой медицинский колпак, и она вдруг стала докторенком. Все сказанные на видео слова не заучены заранее – это полная импровизация. Как-то был период, когда приходилось вызывать скорую помощь на дом, Алиюша всегда, тихо сидя на диване, наблюдала за действиями фельдшера скорой. Но откуда она взяла фразу «Не за что, это моя работа», которая всех покорила, я не знаю. После этих ее слов у меня и голова перестала болеть! – рассказывает Асель Кайырбаева.

Почему эта маленькая девочка со взрослыми серьгами-висюльками в ушках с такой неподдельной серьезностью к болезни другого человека так увлечена медициной? У Алиюши есть кіндік мамасы – крестная мама, в честь которой ее и назвали. Крестная – врач-педиатр, и когда девочка была совсем маленькой и вместе с мамой лежала в больнице, она всегда брала фонендоскоп своей крестной, повторяла за ней и лечила своих кукол. Самый настоящий медицинский фонендоскоп, которым Алиюша слушает своих пациентов, достался ей от крестной. А медицинскую форму по размеру после того знаменитого видео ей подарила подписчица из далекого Сеула.

– Видео было снято спонтанно сыном и без редактирования выложено в тот же вечер в Инстаграм. А на утро следующего дня телефон разрывался от лайков и комментариев, просмот­ров, перепостов. Потом мы каждый раз стали снимать, когда Алиюша просила поиграть с ней в доктора и пациента, и всегда это было без заученных фраз или жестов. И специализация нашего докторенка расширилась, мы теперь и акушеры, и педиатры, – смеясь, рассказывает Асель.

С каждым новым видео росла­ и популярность докторенка Алии. Ее стали узнавать на улицах, в магазинах, просить совместное фото. Недавно приглашали на мероприятие, посвященное Дню медицинского работника в Кокшетау, где она прочла стихотворение-посвящение врачам, и ей было вручены подарки от акима Акмолинской области.

Алия очень любит стихи. А талант запоминать, а потом декларировать их наизусть после того, как мама прочитает ей их всего один раз, тоже удивителен! Особенно она любит стихи Пушкина.

Когда у докторенка Алии спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, она отвечает – пожарным, врачом и полицейским. И это очень символично, ведь люди этих профессий спасают другие жизни.

Докторенок Алия тоже хочет спасать людей. И она уже это делает – спасает от негатива, плохого настроения, серых будней.

Спасибо тебе, докторенок Алия!

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