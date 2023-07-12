Докторенок Алия
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Лаура Тусупбекова
В мае этого года на своей странице в Инстаграм жительница Атбасара Асель Кайырбаева опубликовала видео, на котором ее трехлетняя дочь Алия в медицинском халатике и врачебном колпаке проводит медицинский осмотр «пациента», которую изображала мама девочки. Роль врача Алиюша исполнила с такой серьезностью и неподражаемой детской непосредственностью, что видео собрало десятки тысяч «лайков» и перепостов с комментарием «Наш докторенок Алия». Мы нашли маму маленького доктора, и она рассказала нам об истории этого ролика.