Должности политических госслужащих станут недоступными для ближайших родственников президента РК

Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, поправки в Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан» предусматривают введение ограничений для президента по членству в политических партиях в период президентства; ограничений для близких родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Как отмечалось ранее, одной из главных реформ, озвученных главой государства 16 марта 2022 года, является придание нового импульса развитию политического ландшафта в стране.

Законом вносятся нормы, согласно которым для регистрации партий установлены требования, в которых предлагается снизить количественный порог для регистрации политических партий с 20 тысяч до 5 тысяч членов, снизить требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, сократить требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тысячи до 700 человек.

Кроме того, предлагается увеличить сроки проведения учредительного съезда по созданию политической партии, формирования филиалов вновь создаваемых политических партий с 2 до 3 месяцев.

Вышеуказанные изменения откроют возможность для создания новых партий, и соответственно, активизируется процесс политической конкуренции в стране.