Дом малой вместимости открыли в Астане

Фото пресс-службы МТСЗН РК

В рамках реализации Социального кодекса РК стартовал пилотный проект по созданию в регионах Казахстана домов малой вместимости (ДМВ) для оказания специальных социальных услуг с привлечением частного сектора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В рамках трансформации системы социального обслуживания планируется поэтапная демонополизация государственных центров оказания специальных социальных услуг путем привлечения частного сектора через подушевое финансирование. В местах проживания ЛСИ будут создаваться ДМВ, в том числе в сельской местности.

В пилотном проекте принимают участие 7 регионов страны: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская области и города Астана, Алматы, Шымкент.

Как сообщалось ранее, открытие первого в Казахстане дома малой вместимости для детей с инвалидностью состоялось 4 июля в Караганде.

29 августа такие дома малой вместимости открылись в городах Кокшетау и Шымкент, и теперь - в городе Астана.

В открывшихся домах малой вместимости для детей с инвалидностью доступен гарантированный объем специальных социальных услуг. Это социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-правовые, социально-экономические.

В центрах имеются кабинеты лечебной физкультуры, массажа, дефектолога, логопеда, психолога и различные кабинеты для развития детей.

Сегодня в домах малой вместимости получают услуги порядка 80 детей.

Оказание услуг в условиях домов малой вместимости является альтернативой действующей сети стационарных и полустационарных организаций и направлена на сохранение ребенка в семье. Данная инициатива позволяет родителям детей с инвалидностью заниматься трудовой деятельностью и повышать благосостояние семьи, пояснили в министерстве.