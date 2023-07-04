Первый дом малой вместимости для детей с инвалидностью открыли в Казахстане

Общество, Здравоохранение
84
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Здесь в условиях дневного стационара, рассчитанного на 12 койко-мест, спецсоцуслуги будут получать дети с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата.

Фото пресс-службы МТСЗН РК

В рамках реализации Социального кодекса РК в республике стартовал пилотный проект по открытию домов малой вместимости для оказания специальных социальных услуг с привлечением частного сектора. Сегодня в Караганде состоялось открытие первого дома малой вместимости для детей с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Альтернативой действующей сети стационарных организаций является оказание спецсоцуслуг в условиях дневного пребывания и на дому, которые в свою очередь направлены на укрепление семейных ценностей путем сохранения человека в семье. В результате более 800 детей, ранее находившихся в стационарных учреждениях, возвращены в свои семьи, отметили в министерстве.

На сегодня госсоцзаказ по предоставлению специальных социальных услуг также реализуется 182 НПО во всех регионах страны (в 2009 году – 4 НПО).

В рамках трансформации системы социального обслуживания, предусмотренной в Социальном кодексе РК, планируется поэтапная демонополизация государственных МСУ путем привлечения частного сектора через подушевое финансирование. Непосредственно в местах проживания ЛСИ будут создаваться дома малой вместимости (ДМВ), в том числе в сельской местности.

«В этом году в рамках реализации пилотного проекта планируется открытие домов малой вместимости в семи регионах страны: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская области и города Астана, Алматы, Шымкент. Первый ДМВ сегодня запущен в эксплуатацию в Караганде. Здесь в условиях дневного стационара, рассчитанного на 12 койко-мест, спецсоцуслуги будут получать дети с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата», – отметила заместитель директора Департамента социальных услуг МТСЗН РК Гаухар Калмакова.

На 1 января 2023 года количество ЛСИ по Карагандинской области составило 56,1 тыс. человек, из них 28,9 тыс. - лица с инвалидностью первой и второй групп, 4,8 тыс. детей с инвалидностью.

В регионе функционирует 1 реабилитационный центр на 84 койко-места,  10 стационарных учреждений, 2 дневных отделения, 57 отделений социальной помощи на дому, 2 центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, 9 НПО.
 

#дети #первый #проект #дом #открытие #инвалиды #соцуслуги

Популярное

Все
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Букеты из курта вызвали массу положительных эмоций у посетителей региональной выставки-конкурса «Лучший товар Казахстана-2023», состоявшейся в Кызылорде
За один день две талдыкорганские пенсионерки отдали телефонным мошенникам 4,5 млн тенге
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
Поля Костанайской и Актюбинской областей подверглись нашествию саранчи
Оштрафован ряд коммунальных предприятий и частных компаний, оказывающих услуги в сфере газо- и водоснабжения
Новые электронные платформы обсудили в Правительстве
Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли
В Нацгвардии стартовал новый учебный период
Информацию об остановке трех казахстанских НПЗ прокомментировало Минэнерго
Тариф поможет энергетике?
Указ Главы государства
На столичном ринге
Мажилисмен посетил воинскую часть Национальной гвардии
Мерились силами палуаны
Шаг вперед
Высоко сижу, далеко гляжу
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
Казахстан готов увеличить поставки экспортных товаров в Швейцарию более чем на $500 млн
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Депутат Мажилиса обратился к коллегам в Госдуме России
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
Участок улицы Кунаева перекрыли на неделю в Астане
11 лет проведут в тюрьме за наркозакладки супруги из Актобе
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
История журналистики
Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи
6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
Подросток одним ударом убил несовершеннолетнего актюбинца. Оглашен приговор
Знакомство в соцсети оборачивалось вымогательством для казахстанцев
Врач оказал неотложную помощь попутчику на авиарейсе FlyArystan
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

Как в Алматы отпразднуют День столицы
Рабочих ударило током в Павлодаре: двое пострадавших – в ре…
Казахстанцы могут летать прямыми рейсами в Бахрейн
"Хотелось бы, чтобы в Казахстане появлялись амбассадоры кни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]