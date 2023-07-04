Первый дом малой вместимости для детей с инвалидностью открыли в Казахстане

Здесь в условиях дневного стационара, рассчитанного на 12 койко-мест, спецсоцуслуги будут получать дети с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата.

Фото пресс-службы МТСЗН РК

В рамках реализации Социального кодекса РК в республике стартовал пилотный проект по открытию домов малой вместимости для оказания специальных социальных услуг с привлечением частного сектора. Сегодня в Караганде состоялось открытие первого дома малой вместимости для детей с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Альтернативой действующей сети стационарных организаций является оказание спецсоцуслуг в условиях дневного пребывания и на дому, которые в свою очередь направлены на укрепление семейных ценностей путем сохранения человека в семье. В результате более 800 детей, ранее находившихся в стационарных учреждениях, возвращены в свои семьи, отметили в министерстве.

На сегодня госсоцзаказ по предоставлению специальных социальных услуг также реализуется 182 НПО во всех регионах страны (в 2009 году – 4 НПО).

В рамках трансформации системы социального обслуживания, предусмотренной в Социальном кодексе РК, планируется поэтапная демонополизация государственных МСУ путем привлечения частного сектора через подушевое финансирование. Непосредственно в местах проживания ЛСИ будут создаваться дома малой вместимости (ДМВ), в том числе в сельской местности.

«В этом году в рамках реализации пилотного проекта планируется открытие домов малой вместимости в семи регионах страны: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская области и города Астана, Алматы, Шымкент. Первый ДМВ сегодня запущен в эксплуатацию в Караганде. Здесь в условиях дневного стационара, рассчитанного на 12 койко-мест, спецсоцуслуги будут получать дети с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата», – отметила заместитель директора Департамента социальных услуг МТСЗН РК Гаухар Калмакова.

На 1 января 2023 года количество ЛСИ по Карагандинской области составило 56,1 тыс. человек, из них 28,9 тыс. - лица с инвалидностью первой и второй групп, 4,8 тыс. детей с инвалидностью.

В регионе функционирует 1 реабилитационный центр на 84 койко-места, 10 стационарных учреждений, 2 дневных отделения, 57 отделений социальной помощи на дому, 2 центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, 9 НПО.

