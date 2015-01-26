Политика
Дональд Трамп будет участвовать в президентских выборах в США
Американский миллиардер Дональд Трамп сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2016 году. По его словам, он станет единственным достойным кандидатом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

"Я – единственный человек, который мог бы вернуть этой стране былое величие. Это все, что я знаю. Больше никто не сможет", – заявил Трамп.

Среди возможных кандидатов на президентских выборах в 2016 году называют Хиллари Клинтон, Джеба Буша, Митта Ромни. "Митта Ромни не выберут, так как у него уже был один шанс. Он его упустил. Второго шанса ему не дадут. Буша тоже не выберут. Еще один Буш нам не нужен", – добавил миллиардер.

На президентском посту Трамп обещает создать рабочие места по всей стране, одержать победу над террористической группировкой "Исламское государство", сократить дефицит бюджета и остановить разработку ядерного оружия в Иране, пишет "Газета.Ru".

Известно, что Трамп считает Обаму "худшим президентом в истории США" и даже выражал сомнения в его психическом здоровье.

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