Карину вручили сертификат о включении «Алтын-Эмель» и «Барсакельмес» в список ЮНЕСКО

Под председательством государственного советника Ерлана Карина в Алматы прошло заседание Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В заседании приняли участие представители профильных ведомств, руководители национальных комитетов при Нацкомиссии, центров и кафедр ЮНЕСКО, а также представители Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы.

В ходе заседания обсуждены планы по развитию взаимодействия с всемирной гуманитарной организацией.

Ерлан Карин подчеркнул, что приоритеты сотрудничества Казахстана с ЮНЕСКО фактически определены главой государства в его выступлении на III заседании Национального курултая в Атырау. В своем выступлении президент, отметив членство Казахстана в Комитете Всемирного наследия, дал конкретные поручения по включению культурных и природных объектов наследия нашей страны в список ЮНЕСКО.

На апрельском заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства особо отметил большое значение в контексте глобального изменения климата исследований, регулярно проводимых Центральноазиатским региональным гляциологическим центром в Алматы под эгидой ЮНЕСКО.

В этой связи шоссоветник поручил уполномоченным госорганам отработать вопрос продления срока действия соглашения между РК и ЮНЕСКО по данному Центру на новый срок.

В ходе заседания исполняющая обязанности главы регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Айгуль Халафова вручила председателю Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлану Карину оригинал сертификата о включении в список ЮНЕСКО в 2023 году национального парка «Алтын-Эмель» и заповедника «Барсакельмес», как части транснациональной номинации «Холодные зимние пустыни Турана».