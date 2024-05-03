Сенаторы требуют демонополизации рынка сотовой связи

Перед рассмотрением повестки депутат Сената от Кызылординской области Наурызбай Байкадамов принес присягу и был избран в состав Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Напомним, что Наурызбай Байкадамов был избран на место Акмарал Альназаровой, которая ранее Указом Главы государства была назначена министром здравоохранения.

Сенаторы в двух чтениях одобрили поправки по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации.

Законом предусматривается обеспечение равного доступа операторов, в том числе к инфраструктуре связи, включая административные здания, промышленные объекты для размещения волоконно-оптических линий связи и оборудования сотовой связи. В соответствии с изменениями, вносимыми в Земельный кодекс, публичные сервитуты будут устанавливаться для строительства сетей и сооружений связи. Такой шаг позволит обеспечить качественное оказание услуг связи вдоль автодорог, а операторам связи позволит снизить инфраструктурные расходы, реинвестировать их в развитие.

Еще одно важное изменение, предполагаемое в законе, – возможность установления либо снятия добровольного отказа от получения банковского займа или микрокредита через кредитное бюро.

Между тем в ходе обсуждения депутатами был поднят вопрос необходимости демонополизации рынка сотовой связи. Сенатор Советбек Медебаев спросил, будет ли способствовать рассматриваемый закон выполнению задач по развитию конкуренции в телекоммуникационной отрасли. В свою очередь вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек ответил, что монополия на данном рынке – это очень серьезная и острая проблема для страны.

– Эти вопросы должны быть урегулированы законопроектом о связи. Что касается других аспектов монополии, то сегодня мы можем сказать о том, что завершена сделка по продаже мобильного оператора, который принадлежал «Казахтелекому», – «Мобайл Телеком-Сервис». Я думаю, что это серьезно повлияет на рынок мобильной связи, – сказал он.

По словам заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болата Самбетова, на сегодня рынок сотовой связи высоконцентрирован.

– Сейчас у нас три субъекта на рынке, из них два принадлежат «Казахтелекому», то есть государству, они занимают практически 60% рынка. Мы считаем, что здесь государству нет необходимости присутствовать и нужно постепенно реализовывать компании. Сейчас первые шаги уже сделаны, мы планируем также предлагать Ксеll для передачи на рынок, – сообщил Самбетов.

Между тем с прошлого года в стране идет рост тарифов на сотовую связь, продолжил он.

– Мы усмотрели признаки нарушения законодательства. Сейчас мы провели анализ, установили доминирующее положение, есть признаки. На сегодняшний день нами проводится расследование по всем операторам сотовой связи на предмет сговора и необоснованно высоких цен, – резюмировал он.

Комментируя закон, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в эпоху информационных технологий качественные цифровые услуги должны быть доступны для всех.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт ­Токаев уделяет этому направлению особое внимание. В этой связи депутатами Парламента был разработан пакет важных поправок. Данный закон охватывает вопросы развития рынка связи, а также цифровизации и привлечения инвес­тиций в сферу информатизации. Внесенные изменения будут способствовать расширению сферы использования данных космического мониторинга. Кроме того, предусмотрены конкретные нормы, направленные на предот­вращение платежных транзакций с признаками мошенничества. В целом надеемся, что одобренный закон внесет свой вклад в предос­тавление качественных и доступных услуг связи населению, а также в развитие цифрового потенциала Казахстана, – сказал спикер.

Рассмотрели и одобрили сенаторы в ходе заседания Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года».

В ходе заседания было отмечено, что данный протокол призван актуализировать нормы соглашения, заключенного между двумя странами по вопросу транспортировки нефти в Китайскую Народную Республику. В частности, пересматриваются объемы транспортируемой нефти, тарифы и сроки транзита. Изменения должны поспособствовать повышению транзитно-логистического потенциала страны.