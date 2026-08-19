Стали новоселами

По данным районного акимата, только за последние три года в рамках региональной прог­раммы «Одноэтажный­ Восток»­ многодетные и малообес­печен­ные семьи, а также дети-­сироты получили ключи от 210 новых квартир. До конца года строи­тели планируют сдать еще 12 квартир. Площадь каждой – от 70 до 85 кв. м, дома оборудованы системами водоснабжения и отопления. Помимо ключей новоселы получили в качестве подарков бытовую технику.

По словам труженицы птицефабрики, мамы четырех детей­ Гульнур Акимбаевой, она два года стояла в очереди на жилье. Церемония вручения ключей стала для нее радостной но­востью. Как отметила женщина, сам факт, что замечательное событие состоялось­ накануне выборов в Курултай, говорит о приоритетном внимании государства к человеку и его благополучию.

Всего в очереди на получение жилья в Уланском районе на сегодня числятся 779 граждан: 167 многодетных семей, 71 ребенок, оставшийся без попечения родителей, 368 представителей социально уязвимых категорий. Как заверили в районном акимате, жилищные программы по их поддержке будут продолжены.