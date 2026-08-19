Стали новоселами

Хорошая новость
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В селе Алмасай Уланского района для семей из категории социально уязвимых построили пять 10-квартирных домов.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным районного акимата, только за последние три года в рамках региональной прог­раммы «Одноэтажный­ Восток»­ многодетные и малообес­печен­ные семьи, а также дети-­сироты получили ключи от 210 новых квартир. До конца года строи­тели планируют сдать еще 12 квартир. Площадь каждой – от 70 до 85 кв. м, дома оборудованы системами водоснабжения и отопления. Помимо ключей новоселы получили в качестве подарков бытовую технику.

По словам труженицы птицефабрики, мамы четырех детей­ Гульнур Акимбаевой, она два года стояла в очереди на жилье. Церемония вручения ключей стала для нее радостной но­востью. Как отметила женщина, сам факт, что замечательное событие состоялось­ накануне выборов в Курултай, говорит о приоритетном внимании государства к человеку и его благополучию.

Всего в очереди на получение жилья в Уланском районе на сегодня числятся 779 граждан: 167 многодетных семей, 71 ребенок, оставшийся без попечения родителей, 368 представителей социально уязвимых категорий. Как заверили в районном акимате, жилищные программы по их поддержке будут продолжены.

#жилье #новоселье #жилище #Алмасай

Популярное

Все
Центризбирком обнародовал результаты выборов в Курултай
Сообщение об итогах выборов депутатов Курултая Республики Казахстан
В Каражар и Караоткель пришел природный газ
Готовят трубы летом
Не ходите, дети, в темноте гулять!
Открытое лицо: не запрет ради запрета
Конституция и региональное развитие
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Высокий международный интерес
Курсай. Двенадцать лет спустя
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
В ритме вальса
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Песни, которые не стареют
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

В Каражар и Караоткель пришел природный газ
В Аршалы снова празднуют новоселья
С грядки – на прилавок
Новоселье в Каскелене

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]