Дороги, которые мы выбираем

На расширенном заседании Правительства под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева были озвучены важные инициативы, касающиеся развития транспорт­но-логистической инфраструктуры нашей страны.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В частности, Президент отметил, что транзит – наше огромное преимущество в международной конкуренции за провоз грузов. Это преимущество следует полностью и эффективно использовать. Я полностью поддерживаю эту позицию, так как развитие транспортной инфраструктуры является ключевым фактором для повышения конкурентоспособности нашей экономики.

Важным шагом в этом направлении стали строительство и ремонт 12 тыс. км автомобильных дорог и 2 800 км железнодорожных путей, о чем упомянул Премь­ер-министр Олжас Бектенов. Эти меры не только улучшат качество транспортных услуг, но и создадут новые рабочие места, что, безусловно, положительно скажется на благосостоянии наших граждан.

Также хочу отметить, что в текущем году будет сформировано 10 технологических колледжей-лидеров, которые станут опорными ресурсными центрами для других организаций профтех­образования. Это важный шаг к подготовке квалифицированных кадров, способных эффективно работать в сфере логистики и транспорта.

Президент также подчеркнул необходимость ускорения развития Трансказахстанского железнодорожного коридора и модернизации загруженных участков магистрали. Я считаю, что эти проекты не только улучшат транспортные потоки, но и создадут новые возможности для бизнеса, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту страны.

В заключение хочу выразить уверенность, что совместными усилиями мы сможем реализовать все поставленные задачи и сделать Казахстан одним из ведущих транспортных хабов в регионе. Партия Respublica готова активно участвовать в обсуждении и реализации этих инициатив, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей страны.