Дороги, которые мы выбираем

Статьи
64
Олжас Куспеков, депутат Мажилиса Парламента

На расширенном заседании Правительства под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева были озвучены важные инициативы, касающиеся развития транспорт­но-логистической инфраструктуры нашей страны.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В частности, Президент отметил, что транзит – наше огромное преимущество в международной конкуренции за провоз грузов. Это преимущество следует полностью и эффективно использовать. Я полностью поддерживаю эту позицию, так как развитие транспортной инфраструктуры является ключевым фактором для повышения конкурентоспособности нашей экономики.

Важным шагом в этом направлении стали строительство и ремонт 12 тыс. км автомобильных дорог и 2 800 км железнодорожных путей, о чем упомянул Премь­ер-министр Олжас Бектенов. Эти меры не только улучшат качество транспортных услуг, но и создадут новые рабочие места, что, безусловно, положительно скажется на благосостоянии наших граждан.

Также хочу отметить, что в текущем году будет сформировано 10 технологических колледжей-лидеров, которые станут опорными ресурсными центрами для других организаций профтех­образования. Это важный шаг к подготовке квалифицированных кадров, способных эффективно работать в сфере логистики и транспорта.

Президент также подчеркнул необходимость ускорения развития Трансказахстанского железнодорожного коридора и модернизации загруженных участков магистрали. Я считаю, что эти проекты не только улучшат транспортные потоки, но и создадут новые возможности для бизнеса, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту страны.

В заключение хочу выразить уверенность, что совместными усилиями мы сможем реализовать все поставленные задачи и сделать Казахстан одним из ведущих транспортных хабов в регионе. Партия Respublica готова активно участвовать в обсуждении и реализации этих инициатив, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей страны.

#мажилис #Правительство #заседание #депутат

Популярное

Все
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Как готовят инженеров нового формата
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
Когда комфортно буренкам на карусели
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Андреев на вас не хватает!
Врач спас пассажира прямо на борту
Два миллиона туристов посетили Жетысу за прошлый год
Нужны решительные меры без излишней волокиты
В параллельном режиме
Повышение тарифов поможет модернизации
Несоответствие нормам выявил санитарно-эпидемиологический мониторинг объектов водоснабжения ЗКО
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

Путь в технологическое завтра
Брать ответственность на себя
Стать хозяевами своих недр
Форум гражданского общества ЕС – ЦА направлен на реализацию…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]