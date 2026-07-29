Арман Исагалиев назначен заместителем министра иностранных дел РК

С сентября 2020 года он служил послом Казахстана в Катаре

Фото: пресс-служба Президента РК

Распоряжением Главы государства Исагалиев Арман Кайратович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента, передает Kazpravda.kz

1994 – 1995 гг. - преподаватель Казахского Национального университета имени аль-Фараби;

1995 – 1999 гг. - научный сотрудник Института востоковедения при Академии наук Республики Казахстан;

2000 – 2004 гг. - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Арабской Республике Египет;

2004 – 2006 гг - работа в бизнес-структурах;

2008 – 2011 гг. - советник Посольства Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия;

2011 – 2014 гг. - заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2014 – 2017 гг. - генеральный консул Республики Казахстан в Дубае и Северных Эмиратах (ОАЭ);

2017 – 2020 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет

2019 – 2020 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан  в Алжирской Народно-Демократической Республике, Республике Тунис по совместительству;

С сентября 2020 г. - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Государстве Катар.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

#назначение #МИД #замминистра

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