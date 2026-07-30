Инфантино предложил сделку членам ФИФА

Футбол,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Срок для принятия решения составляет 53 дня

Фото: Казахстанская федерация футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил странам-членам организации финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки по продаже части прав на чемпионат мира внешним инвесторам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Как пишет The Times, речь идёт о распределении части выручки от реализации доли прав на турнир. Предложение адресовано всем 211 ассоциациям-членам ФИФА, срок для принятия решения составляет 53 дня.

В своём письме Инфантино подчеркнул, что окончательное решение остаётся за ассоциациями. В случае одобрения плана с 1 января 2027 года станет доступен пакет финансирования объёмом $ 10 млрд — это ознаменует начало нового этапа сотрудничества. Если ассоциации откажутся от предложения, ФИФА сохранит ранее анонсированные параметры программы финансирования и увеличит её объём на $ 2,7 млрд.

Некоторые источники, выступающие против привлечения внешних инвесторов, характеризуют данное предложение как попытку подкупа, пишет издание.

#Инфантино #ФИФА #сделка

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