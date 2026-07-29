Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

В столицу приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств

Глава государства выступил на церемонии открытия «Игр будущего – 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что рад приветствовать присутствующих в Астане на открытии международного турнира «Игры будущего – 2026». По его словам, это важное историческое мероприятие, укрепляющее дружбу между нашими странами. Для Казахстана большая честь впервые принимать у себя столь масштабные состязания.

«Выражаю большую признательность лидеру России Владимиру Владимировичу Путину за специальное видеообращение, теплые слова в адрес Казахстана и напутствие спортсменам.   Благодарю лидеров братских государств – Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева, Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова, а также глав официальных делегаций, участвующих в этой церемонии.   Всем известно, что «Игры будущего» как уникальный в своем роде проект появились по инициативе России и за короткий срок приобрели по-настоящему глобальный масштаб. Можно с полной уверенностью сказать, что в успехе этого проекта заслуга Президента Владимира Путина.   Первые соревнования состоялись в Казани, затем эстафету принял Абу-Даби», – сказал Президент.

Также он добавил, что в столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств. Глава государства выразил уверенность, что «Игры будущего» в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению на стыке классического спорта и кибериндустрии.

«Сегодня мир переживает глубокую трансформацию. Новые технологии кардинально меняют все сферы общественной жизни и даже основы человеческого бытия. В духе новой эпохи мы строим полностью цифровое государство. Парламент Казахстана принял Цифровой кодекс и специальный закон об искусственном интеллекте. Данные законы придали мощный импульс развитию этой исключительно важной сферы. Другими словами, этот шаг стал наглядным подтверждением вхождения нашей страны в ряд передовых государств. 1 июля в стране вступила в силу новая Конституция. Не будет преувеличением сказать, что это историческое событие для нашего народа. Основной закон способствует динамичному развитию искусственного интеллекта в нашей стране, гарантирует защиту прав граждан в цифровой среде. Это новаторские по своей сути положения, ориентированные на прогресс», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

 

#Астана #Токаев #Акорда #Игры будущего

Популярное

Все
Технологии чистого будущего
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Новый центр для научных проектов
Повысить интерес к книге
13 медалей из Шэньчжэня
Цифровой драйв большого спорта
Дана высокая оценка
Важен голос каждого
Первый гол Дастана в «Челси»
Литые мосты автомобильного партнерства
Ветерана-фронтовика Илью Кудина поздравили с днем рождения
Обеспечить равный доступ
Новоселье в Сайраме
ИИ сразится с саранчой
Защита от паводков требует денег
Порядок – дело общее
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Особый инструментарий металлургов
От концепции – к национальной стратегии
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Готовить специалистов нового поколения
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Мир прекрасный и удивительный
Токаев произвел ряд назначений
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Барьер от наводнений
СКО: территория партнерства
Лето перемен
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления

Читайте также

Президент выступит на открытии «Игр будущего – 2026»
Токаев поздравил нового президента Перу
Касым-Жомарт Токаев принял Алибека Бакаева
Токаев поздравил короля Таиланда с Днем рождения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]