Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане

В столицу приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств
Глава государства выступил на церемонии открытия «Игр будущего – 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что рад приветствовать присутствующих в Астане на открытии международного турнира «Игры будущего – 2026». По его словам, это важное историческое мероприятие, укрепляющее дружбу между нашими странами. Для Казахстана большая честь впервые принимать у себя столь масштабные состязания.
«Выражаю большую признательность лидеру России Владимиру Владимировичу Путину за специальное видеообращение, теплые слова в адрес Казахстана и напутствие спортсменам. Благодарю лидеров братских государств – Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева, Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова, а также глав официальных делегаций, участвующих в этой церемонии. Всем известно, что «Игры будущего» как уникальный в своем роде проект появились по инициативе России и за короткий срок приобрели по-настоящему глобальный масштаб. Можно с полной уверенностью сказать, что в успехе этого проекта заслуга Президента Владимира Путина. Первые соревнования состоялись в Казани, затем эстафету принял Абу-Даби», – сказал Президент.
Также он добавил, что в столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств. Глава государства выразил уверенность, что «Игры будущего» в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению на стыке классического спорта и кибериндустрии.
«Сегодня мир переживает глубокую трансформацию. Новые технологии кардинально меняют все сферы общественной жизни и даже основы человеческого бытия. В духе новой эпохи мы строим полностью цифровое государство. Парламент Казахстана принял Цифровой кодекс и специальный закон об искусственном интеллекте. Данные законы придали мощный импульс развитию этой исключительно важной сферы. Другими словами, этот шаг стал наглядным подтверждением вхождения нашей страны в ряд передовых государств. 1 июля в стране вступила в силу новая Конституция. Не будет преувеличением сказать, что это историческое событие для нашего народа. Основной закон способствует динамичному развитию искусственного интеллекта в нашей стране, гарантирует защиту прав граждан в цифровой среде. Это новаторские по своей сути положения, ориентированные на прогресс», – заключил Касым-Жомарт Токаев.