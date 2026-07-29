Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане

В столицу приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств

Глава государства выступил на церемонии открытия «Игр будущего – 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что рад приветствовать присутствующих в Астане на открытии международного турнира «Игры будущего – 2026». По его словам, это важное историческое мероприятие, укрепляющее дружбу между нашими странами. Для Казахстана большая честь впервые принимать у себя столь масштабные состязания.

«Выражаю большую признательность лидеру России Владимиру Владимировичу Путину за специальное видеообращение, теплые слова в адрес Казахстана и напутствие спортсменам. Благодарю лидеров братских государств – Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева, Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова, а также глав официальных делегаций, участвующих в этой церемонии. Всем известно, что «Игры будущего» как уникальный в своем роде проект появились по инициативе России и за короткий срок приобрели по-настоящему глобальный масштаб. Можно с полной уверенностью сказать, что в успехе этого проекта заслуга Президента Владимира Путина. Первые соревнования состоялись в Казани, затем эстафету принял Абу-Даби», – сказал Президент.

Также он добавил, что в столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств. Глава государства выразил уверенность, что «Игры будущего» в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению на стыке классического спорта и кибериндустрии.