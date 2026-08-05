Есть потенциал!

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал интеграцию науки с бизнесом, коммерциализацию проектов и запуск новых технологий одними из приоритетов государственной политики. Научные идеи должны выходить за пределы лабораторий, повышая эффективность предприятий и улучшая жизнь людей.

Ярким результатом важного курса стали инновационные строи­тельные материалы, созданные в научно-технологическом парке Technopark Stroytech при Satbayev University. Ученые разрабатывали их на протяжении нескольких лет. Проект получил грант от Минис­терства науки и высшего образования, успешно прошел испытания в Алматы и сегодня применяется в промышленном масштабе.

Еще один пример успешного внедрения – предприятие Diatomite Construction Group. Этот проект наглядно показывает, как научная идея трансформируется в востребованный продукт, а результаты исследований – в действующее предприятие. Автоматизированный комплекс способен выпускать свыше 20 тыс. тонн сухих строительных смесей в год при работе в одну смену. После выхода завода на полную мощность здесь появится около 25 постоянных рабочих мест. Такие показатели подтверждают, что коммерциализация науки приносит ощутимый социальный и экономический эффект.

Важная особенность проекта – использование отечественного сырья. Ресурсы в составе продукции на 95% имеют казахстанское происхождение. Кроме того, ученые университета доказали, что в сухие смеси можно включать до 50% отходов мраморного производства. Технология уже успешно прошла промышленные испытания. Это решение позволяет утилизировать отходы, рационально использовать недра и развивать принципы экономики замкнутого цикла.

Ценность любой научной разработки определяется возможнос­тью расширить ее применение. Сегодня критически важно тиражировать проверенные технологии и создавать на их основе новые производства в разных областях страны. По оценке специалистов Technopark Stroytech, предприятие по модели, испытанной в Алма­ты, можно запустить в любом регионе страны за 6–12 месяцев. Технология уже оформлена как готовое производственное решение и обладает значительным потенциа­лом для развития региональной экономики.

Официальные предложения по внедрению разработок направлены в акиматы Павлодарского, Карагандинского, Восточно-Казахстанского, Туркестанского регионов и областей Улытау, Абай, а также Астаны. Специалисты изу­чили минерально-сырьевую базу, производственные особенности и природные ресурсы каждого регио­на. На этой основе подготовлены предложения по созданию новых производств строительных материалов с использованием местного сырья и промышленных отходов.

В области Улытау уже прошли первые рабочие встречи по размещению производства в индустриальной зоне, созданию инженерной инфраструктуры и переработке отходов горнодобывающих предприятий. Следующий этап работы планируется провести совместно с корпорацией Kazakhmys. В Туркестанской области достигнуты договоренности с одной из местных компаний о запуске небольшого завода по производству сухих строительных смесей. Началась подготовка производственной площадки и поставка необходимого оборудования.

Одновременно идут переговоры с компанией Integra Construction KZ по передаче технологии в регионы и развитию новых производств. По плану такие предприятия будут запущены как минимум в пяти регионах Казахстана, что позволит создать более 100 постоян­ных рабочих мест и привлечь до 2 млрд тенге частных финансовых вложений. К слову, растущий интерес инвесторов показывает, что научные технологии приобретают реальную экономическую ценность.

В эпоху глобальной конкуренции знаний и инноваций каждое вложение в академическую сферу становится долгосрочным вкладом в суверенитет страны. Открытие, сделанное в лаборатории, способно дать импульс развитию целой индустрии и частного предпринимательства. Поэтому молодым исследователям и студентам важно воспринимать науку как инст­румент реального служения Родине. Смелость мысли и настойчивый труд начинающих ученых формируют интеллектуальный капитал Казахстана.

Радует, что проект, зародившийся в Алматы, масштабируется на республиканском уровне. В перспективе отечественная наука заявит о себе новыми заводами, инновационными решениями и привлеченным капиталом, которые откроют возможности для тысяч людей. Это и есть практический результат государственной политики по превращению научных знаний в мощную силу, работающую на благо страны.