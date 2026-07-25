Столица готова к Играм будущего – 2026

Спорт
Аскар Султан

Сегодня Астана официально становится мировой столицей фиджитал-­спорта: в нашей столице стартует масштабный международный мультиспортивный турнир Игры будущего – 2026 (GOTF 2026).

фото astana2026.gofuture.games

До 9 августа свыше 800 атлетов будут бороться за награды и внушительный призовой фонд. Инновационный формат соревнований объединит физический и цифровой спорт: участники сначала сражаются в виртуальном пространстве, а затем переносят соперничество на реальный паркет, ковер или татами. Соревнования пройдут в восьми официальных дисциплинах, охватывающих фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол,­ фиджитал-­единоборства, фиджитал-­шутеры, фиджитал-танцы, а также киберспортивные турниры по Dota 2, MLBB и PUBG: BATTLEGROUNDS.

Главные спортивные арены города завершили последние приготовления. Программу соревнований открывает­ фиджитал-­баскетбол в Нацио­нальном теннисном центре, а в преддверии первых матчей над ипподромом «Казанат» уже состоялся демонстрационный полет пассажирского­ электричес­кого аэротакси eVTOL. Встречали беспилотник­ официальные талисманы Игр – Ibot, Ar-Lan, I-Lin и Alem.

Накануне старта столичный международный аэропорт работал в усиленном режиме, непрерывно принимая звездные делегации со всего света. На турнир по фиджитал-баскетболу­ прибыли спортсмены из Гватемалы, Испании, Франции, Южной Африки, сербские коллективы Vozdovac Belgrad и Triada, белорусский MINSK, хорватский Zagrebacki malisani NITUI, черногорский Dangerous Meridianbet, а также аргентинский гранд Boca Juniors.

Параллельно в столицу прилетели и легенды киберспортивной дисциплины Dota 2. Честь Китая защищают действующий победитель Игр будущего Xtreme Gaming (с легендарными Ame, NothingToSay, Xxs, fy и xNova в составе) и финалист The International – Vici Gaming. Вместе с ними прибыли европейская Team Resilience и сербская Zero Tenacity. Казахстан в этой дисциплине представит ростер Rune Eaters (Даньял Алибай, Абдималик Сайлау, Алим Беспаев, Айбек Токаев и Никита Остахов).

Шестнадцать команд разыграют 1 млн долларов во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова с 2 по 5 августа. В Астане также ждут прибытия саудовской Team Falcons, международной Team Spirit, южнокорейской T1, индонезийской Bigetron by Vitality, саудовской Twisted Minds, китайской 17 Gaming, европейской Aurora Gaming и монгольской The MongolZ. Казахстанская DIGA Esports выступит в PUBG: BATTLEGROUNDS.

#Астана #турнир #киберспорт #Игры будущего #GOTF 2026

Популярное

Все
Технологии чистого будущего
Цифровой драйв большого спорта
Повысить интерес к книге
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Готовить специалистов нового поколения
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Мир прекрасный и удивительный
Токаев произвел ряд назначений
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Барьер от наводнений
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
СКО: территория партнерства
Лето перемен
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления

Читайте также

Девять медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по дзюдо…
Готовность к Азиатским играм
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Летний турнир теннисистов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]