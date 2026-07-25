Столица готова к Играм будущего – 2026

До 9 августа свыше 800 атлетов будут бороться за награды и внушительный призовой фонд. Инновационный формат соревнований объединит физический и цифровой спорт: участники сначала сражаются в виртуальном пространстве, а затем переносят соперничество на реальный паркет, ковер или татами. Соревнования пройдут в восьми официальных дисциплинах, охватывающих фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол,­ фиджитал-­единоборства, фиджитал-­шутеры, фиджитал-танцы, а также киберспортивные турниры по Dota 2, MLBB и PUBG: BATTLEGROUNDS.

Главные спортивные арены города завершили последние приготовления. Программу соревнований открывает­ фиджитал-­баскетбол в Нацио­нальном теннисном центре, а в преддверии первых матчей над ипподромом «Казанат» уже состоялся демонстрационный полет пассажирского­ электричес­кого аэротакси eVTOL. Встречали беспилотник­ официальные талисманы Игр – Ibot, Ar-Lan, I-Lin и Alem.

Накануне старта столичный международный аэропорт работал в усиленном режиме, непрерывно принимая звездные делегации со всего света. На турнир по фиджитал-баскетболу­ прибыли спортсмены из Гватемалы, Испании, Франции, Южной Африки, сербские коллективы Vozdovac Belgrad и Triada, белорусский MINSK, хорватский Zagrebacki malisani NITUI, черногорский Dangerous Meridianbet, а также аргентинский гранд Boca Juniors.

Параллельно в столицу прилетели и легенды киберспортивной дисциплины Dota 2. Честь Китая защищают действующий победитель Игр будущего Xtreme Gaming (с легендарными Ame, NothingToSay, Xxs, fy и xNova в составе) и финалист The International – Vici Gaming. Вместе с ними прибыли европейская Team Resilience и сербская Zero Tenacity. Казахстан в этой дисциплине представит ростер Rune Eaters (Даньял Алибай, Абдималик Сайлау, Алим Беспаев, Айбек Токаев и Никита Остахов).

Шестнадцать команд разыграют 1 млн долларов во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова с 2 по 5 августа. В Астане также ждут прибытия саудовской Team Falcons, международной Team Spirit, южнокорейской T1, индонезийской Bigetron by Vitality, саудовской Twisted Minds, китайской 17 Gaming, европейской Aurora Gaming и монгольской The MongolZ. Казахстанская DIGA Esports выступит в PUBG: BATTLEGROUNDS.