Криштиану Роналду спродюсирует и снимется в сериале о футболе

Для Роналду этот проект станет двойным дебютом: он не только сыграет одну из ведущих ролей, но и выступит в качестве исполнительного продюсера

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Португальская футбольная суперзвезда Криштиану Роналду после разочарования на Чемпионате мира, переключился на новый проект. По информации издания The Sun, 41-летний нападающий клуба "Ан-Наср" объединился с режиссером франшизы "Kingsman" Мэттью Воном для создания амбициозного сериала о мире футбольных агентов. Проект получил название "Day 1s", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

В основе сюжета предстоящего сериала - оригинальная идея реального футбольного агента Даррена Дейна. Главным героем станет вымышленный агент Стэнли Далтон, чью роль исполнит лауреат "Золотого глобуса" Дэмиэн Льюис ("Родина"). Помимо профессиональных актеров, в сериале появятся легенда "Арсенала" Тьерри Анри и известный британский рэпер Дэйв.

Для Роналду этот проект станет двойным дебютом: он не только сыграет одну из ведущих ролей, но и выступит в качестве исполнительного продюсера. "Day 1s" - первый сериал, выпущенный под знаменем студии UR Marv Films, созданной им в прошлом году в партнерстве с Воном. По инсайдерской информации, финансирование проекта будет полностью независимым.

Студия, являющаяся ответвлением компании Вона Marv Studios, изначально заявляла о намерении снимать спортивное кино с использованием инновационных технологий, сохраняя верность классическим традициям кинематографа.