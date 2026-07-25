Дана высокая оценка

Спорт
Дмитрий Норкин

В Алматы состоялся первый инспекционный визит делегации Олимпийского совета Азии (ОСА) в рамках подготовки к проведению 10-х зимних Азиат­ских игр 2029 года. Международная комиссия, в состав которой вошли эксперты по спорту, медиа, IT и логистике, совместно с вице-министром туризма и спорта РК Сериком Жарасбаевым, представителями акимата и Национального олимпийского комитета Казахстана детально изучила готовность спортивной и городской инфраструктуры крупнейшего города республики.

фото акимата Алматы

Напомним, изначально проведение соревнований 2029 года планировалось в Саудовской Аравии, на горнолыжном курорте Троена амбициозного проекта NEOM. Однако из-за задержек в строительстве сложных гидротехнических объектов Олимпийский совет Азии в феврале 2026 года принял решение перенести игры в Казахстан, а 5 февраля в Милане (Италия) был официально подписан контракт с Алматы.

Главным козырем Алматы стало наличие готовой и проверенной временем базы: город уже принимал зимнюю Азиаду в 2011-м и Всемирную зимнюю Универсиаду в 2017-м. Программа подготовки не требует колоссальных трат на новое строительство и сосредоточена на реновации и модернизации существующих арен.

В ходе визита ревизоры ОСА проинспектировали ключевые локации: ледовые комплексы «Алматы Арена» и «Халык Арена», Дворец спорта им. Балуана Шолака, международный комплекс трамплинов «Сункар», а также объекты горного кластера – легендарный каток «Медеу» и курорт «Шымбулак». Помимо спортивных сооружений, эксперты оценили логистические маршруты и отели, рассматри­ваемые для размещения атлетов и официальных лиц.

По итогам проверки представители ОСА дали высокую оценку функциональной готовности объектов и темпам работы казахстанской стороны. Стороны утвердили дорожную карту дальнейшего взаимодействия и график следующих инспекций. Проведение 10-х зимних Азиатских игр 2029 года станет не только главным белым стартом континента, но и мощным импульсом для развития туризма и спортивной инфраструктуры Казахстана.

#Алматы #ОСА #Азиат­ские игры

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