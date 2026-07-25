Дана высокая оценка

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Дмитрий Норкин
В Алматы состоялся первый инспекционный визит делегации Олимпийского совета Азии (ОСА) в рамках подготовки к проведению 10-х зимних Азиатских игр 2029 года. Международная комиссия, в состав которой вошли эксперты по спорту, медиа, IT и логистике, совместно с вице-министром туризма и спорта РК Сериком Жарасбаевым, представителями акимата и Национального олимпийского комитета Казахстана детально изучила готовность спортивной и городской инфраструктуры крупнейшего города республики.