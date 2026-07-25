Технологии чистого будущего

Завод блочно-модульных очистных систем Tazau был создан в 2019 году. На сегодняшний день его специалистами реализовано более тысячи проектов. Оборудование компании «трудится» практически во всех регионах респуб­лики. Среди заказчиков – не только коммунальные службы, но и промышленные предприятия, компании-недропользователи, вахтовые поселки.

Несмотря на то что Tazau уже выпускает востребованную и хорошо зарекомендовавшую себя продукцию, продолжается совершенствование производственных процессов, настройка технологических линий. Полностью на проектную мощность завод рассчитывает выйти к концу нынешнего года.

Предприятие выпускает очистное оборудование полной заводской готовности для хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод, а также насосные станции. Все агрегаты изготавливаются по индивидуальным проектам с учетом требований конкретного заказчика.

Как отметил генеральный директор компании Андрей Беляев, главная особенность Tazau – полный цикл производства.

– Мы выпускаем полностью укомп­лектованные блоки, которые заказчику остается только подключить к инженерным сетям, – сказал руководитель.

За несколько лет работы компания сформировала собственную команду высококлассных специалистов. Здесь работают технологи, конструкторы, проектировщики, инженеры, специа­листы по автоматизации, сварщики и операторы станков с числовым программным управлением. По словам генерального директора, одной из главных ценностей предприятия стали именно кадры, многих из которых удалось подготовить самостоятельно.