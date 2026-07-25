Технологии чистого будущего

Экономика
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Разработку и внедрение блочно-модульных систем по очистке и перекачке сточных вод осуществляет столичная компания Tazau. На днях в Астане городское управление по инвестициям и развитию предпринимательства организовало пресс-тур, в ходе которого у журналистов появилась возможность поближе познакомиться с этим инновационным предприятием, расположенным на территории Индустриального парка № 1.

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Завод блочно-модульных очистных систем Tazau был создан в 2019 году. На сегодняшний день его специалистами реализовано более тысячи проектов. Оборудование компании «трудится» практически во всех регионах респуб­лики. Среди заказчиков – не только коммунальные службы, но и промышленные предприятия, компании-недропользователи, вахтовые поселки.

Несмотря на то что Tazau уже выпускает востребованную и хорошо зарекомендовавшую себя продукцию, продолжается совершенствование производственных процессов, настройка технологических линий. Полностью на проектную мощность завод рассчитывает выйти к концу нынешнего года.

Предприятие выпускает очистное оборудование полной заводской готовности для хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод, а также насосные станции. Все агрегаты изготавливаются по индивидуальным проектам с учетом требований конкретного заказчика.

Как отметил генеральный директор компании Андрей Беляев, главная особенность Tazau – полный цикл производства.

– Мы выпускаем полностью укомп­лектованные блоки, которые заказчику остается только подключить к инженерным сетям, – сказал руководитель.

За несколько лет работы компания сформировала собственную команду высококлассных специалистов. Здесь работают технологи, конструкторы, проектировщики, инженеры, специа­листы по автоматизации, сварщики и операторы станков с числовым программным управлением. По словам генерального директора, одной из главных ценностей предприятия стали именно кадры, многих из которых удалось подготовить самостоятельно.

Компания уже осуществила несколько успешных проектов в России и ведет переговоры с партнерами из Узбекистана. Однако основным направлением остается казахстанский рынок, где предприятие намерено укрепить свои позиции. До 2030 года предусмотрен полноценный выход на зарубежные рынки.

Одним из приоритетов развития Андрей Беляев называет цифровизацию. Сейчас заводчане работают над внедрением искусственного интеллекта в сис­тему автоматизации и дистанционного мониторинга очистных сооружений.

– Искусственный интеллект позволит постоянно контролировать работу очистной аппаратуры, своевременно выявлять возможные отклонения и помогать заказчикам в эксплуатации сложных инженерных систем. Рассчитываем завершить полноценное внедрение этой технологии к марту 2027 года, – сообщил генеральный директор предприятия.

По его словам, использование интеллектуальных систем особенно актуально, поскольку далеко не все организации-заказчики обладают необходимыми знаниями и умениями для обслуживания сложного оборудования. В настоящее время компания оказывает поддержку клиентам через собственную сервисную службу, однако в будущем значительную часть функций мониторинга возьмет на себя искусственный интеллект.

Еще один немаловажный момент: создавая современные системы очистки сточных вод, предприятие вносит вклад в улучшение экологической ситуации страны. Именно поэтому слоган компании звучит так: «Технологии чистого будущего».

#Астана #экономика #Индустриальный парк #TAZAU

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