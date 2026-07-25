Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы

Воздух в шахте невозможно оценить на глаз или посредством обоняния: некоторые опасные газы не имеют ни цвета, ни запаха, поэтому обнаружить их чрезмерную концентрацию без специальных приборов просто невозможно. Именно поэтому контроль рудничной атмосферы остается одним из важнейших условий безопасной работы под землей.

Например, оксид углерода представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья человека, при этом горнорабочий может не ощущать его присутствия.

Для повышения уровня промышленной безопасности ТОО «Востокцветмет» приобрело современные персональные газоанализаторы отечественного производства SENSOR-Mine 4GN в городе Риддере. На Орловскую шахту уже поступило 40 приборов, еще 20 будут переданы на Иртышский рудник.

Новые газоанализаторы в непрерывном режиме контролируют не только уровень кислорода, но и степень наличия углерода, оксидов азота, других опасных газов, которые могут встречаться при проходке подземных горных выработок. При превышении допустимой концентрации прибор мгновенно предупреждает работника об опасности световым, звуковым и вибросигналом, позволяя своевременно принять необходимые меры предосторожности.

Газоанализаторы оснащены функция­ми автоматической самодиагностики и калибровки, что позволяет перед началом работы проверить состояние датчиков и готовность прибора к экс­плуатации. Они способны работать не менее 20 часов без подзарядки, обеспечивая непрерывный контроль воздуха в течение всей рабочей смены.

Приборы сертифицированы для экс­плуатации во взрывоопасных условиях подземных выработок и сохраняют результаты измерений для последующего анализа. Кроме того, конструкция газового анализатора предусматривает возможность дальнейшей интеграции с программным комплексом предприятия. После завершения разработки программного обеспечения данные смогут передаваться дистанционно, что позволит повысить эффективность контроля рудничной атмосферы. Не менее важным преимуществом новых средств индивидуальной защиты стало сервисное сопровождение со стороны производителя.

– При выборе новых газоанализаторов мы обращали внимание как на их технические характеристики, так и на условия эксплуатации. Ранее на предприятии использовались газоанализаторы российского производства, которые неплохо зарекомендовали себя. Однако со временем возникли сложности с их техническим обслуживанием, ремонтом и обязательной ежегодной калибровкой. Новые газоанализаторы казахстанского производства позволяют решить этот вопрос. В течение гарантийного срока производитель обеспечивает полное сервисное сопровождение оборудования, включая техническое обслуживание, диагностику, замену расходных элементов и устранение возможных неисправностей. Это позволяет поддерживать приборы в постоянной готовности к эксплуатации и быть уверенными в их надежной работе, – отмечает начальник пылевентиляционной службы Бауржан Идрышев.

Не менее важным результатом внедрения новой аппаратуры стало изменение самой организации контроля рудничной атмосферы. Если прежде персональными газоанализаторами были обеспечены преимущественно горные мастера, то теперь ими пользуются звеньевые основных производственных участков. Это позволяет проводить проверку атмосферы непосредственно перед началом работ, не ожидая прибытия другого специалиста с прибором.

В дальнейшем на Орловской шахте планирует поэтапно обеспечить газоанализаторами и других специалистов, имеющих право самостоятельно проводить осмотр горных выработок.

Для удобства эксплуатации каждый прибор закреплен за конкретным работником. После окончания смены газоанализаторы возвращаются на зарядную станцию, где подготавливаются к следующему циклу использования. Приборы приобретены с учетом резерва: пока один находится в работе, второй готовится к следующей смене. Такой подход обеспечивает постоянную готовность аппаратуры к непрерывному контролю рудничной атмосферы.

Как отмечают на предприятии, работа по совершенствованию системы газового контроля продолжается. Следующим этапом станет внедрение дистанцион­ных мультигазоанализаторов POLI, которые будут использоваться при прохождении восстающих выработок. Их главное преимущество – возможность дистанционного отбора проб воздуха на расстоянии до 50 метров благодаря встроенному насосу. Это позволит оценивать состояние рудничной атмосферы еще до входа работников в потенциально опасную зону и принимать решение о безопасном выполнении работ.

– Безопасность начинается со свое­временного обнаружения угрозы. Новый газоанализатор позволяет быстро оценить обстановку и вовремя принять правильное решение. Это еще один уровень защиты наших работников, – считает мастер по пожарной безопасности и охране труда пылевентиляционной службы Сергей Широков (на снимке).

Эффективность новых аппаратов отмечают и сами работники, которые ежедневно используют газоанализаторы в своей повседневной деятельности.

– Теперь прибор всегда рядом. Мы можем самостоятельно проверить атмосферу перед началом работ. Когда понимаешь, что состояние воздуха постоянно находится под контролем, то и работается спокойнее, – говорит проходчик участка горнопроходческих работ Орловской шахты Алексей Щербаков.