Повысить интерес к книге

Читать – значит сохранять связь с культурой, историей, национальными традициями. Именно поэтому развитие культуры чтения – одна из государственных задач. Подписание в мае нынешнего года Главой государства Указа «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации» стало началом масштабной работы.

Для реализации инициативы Президента в регионе заключен меморандум между областным акиматом и общест­венным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация». Документ подписали заместитель акима области Досулан Айтбаев и исполнительный директор ОФ Аян Сакошев.

Как отметил Досулан Айтбаев, старт проекта «Читаю­щая нация» – начало нового этапа сотрудничества, объединяющего всех, кто заинтересован в развитии культуры чтения. В рамках его реализации в Кокшетау будет создан проектный офис и назначены координаторы. Это позволит эффективнее выстраивать взаимодействие между всеми участниками, сделать работу более системной и результативной.

– Мы убеждены, что только совместными усилиями педагогов, работников культуры, библиотек, общественных организаций и неравнодушных граждан можно воспитать поколение, для которого книга станет источником знаний, вдохновения и личностного роста. Такое партнерство поможет укрепить интерес к чтению, раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал молодежи, сделать чтение важной частью современной культуры, – подчеркнул заместитель акима.

Аян Сакошев рассказал о результатах пилотного проекта, прошедшего в трех регионах страны. В нем приняли участие более 189 тыс. человек, которые в течение полугода прочли по 15 книг.

– Успех инициативы стал основанием для ее масштабирования. Проект рекомендовали внедрить во всех областях рес­публики, и региональные акиматы поддержали это предложение. В прошлом году международное издание CEOWORLD Magazine опубликовало основанное на опросе исследование читательской активности в 102 странах. Выяснилось, что казахстанцы читают в среднем 2,7 книги в год. Для сравнения: в США этот показатель достигает 17 книг, Велико­британии – 15, во Франции – 14. Поэтому наша цель – сформировать и закрепить в стране привычку к чтению. Это задача не одного года: мы рассматриваем ее как долгосрочную миссию, рассчитанную на ближайшее десятилетие при поддержке государства и общества, – сказал он.

Проект охватывает все возрастные группы: от школьников и студентов до целых семей, объединяя вокруг чтения библио­теки, школы, вузы и госорганы. По словам Аяна Сакошева, взяв за образец лучшие зарубежные практики, они соз­дают новые интересные площадки для интеллектуального досуга. Планируется проведение более 10 тыс. мероприятий во всей стране: обсуждение книг, встречи с писателями, лекции... Для этого уже подписан меморандум с Союзом писателей РК. Распространить проект на все регионы страны общественный фонд намерен уже в этом году. Ожидается, что в каждой области к инициативе присоединятся не менее 100 тыс. человек.

Центральным событием проекта станет шестимесячный марафон чтения, который пройдет по семи направлениям: «Читающая школа», «Читающий педагог», «Читающая династия», «Читающий университет», «Читающий колледж», «Читающий спортсмен», «Читающий государственный служащий». С октября по март участникам предстоит прочитать 15 книг. После они пройдут тестирование на знание прочитанных произведений. Лучших читателей сначала определят на районном и областном уровнях, они и примут участие в республиканском гранд-финале. Уже готов список книг, куда вошли 340 лучших отечественных и зарубежных произведений.

Известный журналист, писатель, драматург, общественный деятель Жабал Ергалиев сказал, что для формирования читаю­щей нации прививать детям любовь к чтению необходимо с раннего возраста. И важную роль в этом играют не только книги, но и газеты и журналы, которые помогают быть в курсе событий, развивают кругозор и критическое мышление.

– Если родители и педагоги регулярно читают газеты и журналы, знакомят ребят с интересными публикациями, устраивают обсуждения прочитанного, то они становятся для них образцом читательской культуры. Такой личный пример способен пробудить у школьников интерес сначала к периодической печати, затем и к книгам. Именно через формирование устойчивой культуры чтения с детства можно воспитать поколение грамотных, думающих и всесторонне развитых граждан, – уверен он.

Для трекинга чтения будет работать информационно-цифровая платформа Reading Nation KZ. Участники смогут фиксировать прочитанные книги и публиковать отзывы, которые будут проходить модерацию.