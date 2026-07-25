Повысить интерес к книге

В регионе дан старт проекту «Читающая нация»
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Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
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Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
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Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
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