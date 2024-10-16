Дорожники принимают активное участие в республиканской экоакции «Таза Қазақстан»

В каждом регионе страны было выбрано несколько объектов для проведения уборки

Фото: Минтранспорта

В рамках общереспубликанской экологической акции «Таза Қазақстан» дорожники провели уборку и благоустройство 40 объектов. В их число вошли памятники истории и культуры, смотровые площадки, кемпинги и объекты придорожного сервиса, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтранспорта, работы включали сбор мусора, облагораживание территорий и поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Одна из основных целей акции — улучшить и облагородить места, которые пользуются спросом у водителей и пассажиров для кратковременной остановки и отдыха.

В общереспубликанской акции приняли участие сотрудники АО «НК «КазАвтожол» и РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», а также их региональные подразделения.