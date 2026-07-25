Порядок – дело общее

Таза Казахстан
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Приаралье усилили борьбу со стихийными свалками и нарушителями. Под строгий контроль взяты правила благо­устройства.

Фото Багдата Есжанова

В Кызылорде профилактические мероприя­тия среди населения осуществляются посредством совместных рейдов специальных рабочих групп в составе представителей городского акимата, учреждения «Кызылорда тазалығы» и сотрудников полиции. Как сообщил начальник областного департамен­та полиции полковник Серик Ергешов, рейды с участием полицейских проводятся для обеспечения общественного порядка и формирования экологической культуры среди населения.

– В рамках акции создано 23 мобильные группы, проведено 5 387 рейдовых мероприя­тий, – прокомментировал Серик Ергешов. – В случае выявления фактов сброса отходов в неустановленные места, загрязнения мест общего пользования и нарушения правил благоустройства в отношении правонарушителей принимаются административные меры в соответствии с законом. В первом полугодии в областном центре зарегистрировано 5 590 нарушений правил благоустройства и 2 319 административных правонарушений в связи с загрязнением мест общего пользования.

Для профилактики правонарушений участковые инспекторы полиции регулярно проводят разъяснительную работу с жителями и предпринимателями. Такие встречи способствуют формированию экологической культуры граждан и укрепляют их ответственность за бережное отношение к окружающей среде.

Мероприятия в рамках акции «Таза Қазақстан» стали образом жизни многих местных жителей. В частности, в прошлые выходные на субботник во всех сельских округах Казалинского района вышло около 1 900 человек из 148 учреждений.

В районном центре – поселке Айтеке-би – в уборке улиц приняли участие сотрудники всех местных учреждений и предприятий, волонтеры и молодежный отряд «Жасыл ел». В ходе акции были скошены сорняки на обочинах и тротуарах, окрашены опоры уличного освещения, очищены улицы и территории культурных, спортивных и других социальных объектов. А сотрудники районной прокуратуры очистили участки на окраинах райцентра. Всего в этот день на полигон ТБО было вывезено порядка 18 тонн мусора.

Свой вклад в акцию «Таза Қазақстан» вносят и граждане, отбывающие наказание в учреждении № 37 ДУИС по Кызылординской области. По словам начальника отряда Айгары Султана, субботники способствуют формированию у осужденных чувства ответственности перед обществом:

– Уборка, проводимая в рамках акции «Таза Қазақстан», положительно влияет не только на приобщение осужденных к общественно полезному труду, но и на формирование у них экологической культуры и гражданского долга. Экоакции будут проводиться и в дальнейшем, ведь чистота начинается с личной ответственности каждого.

#акция #экология #Приаралье #Таза Қазақстан

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