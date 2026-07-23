За дело вновь взялись волонтеры

Таза Казахстан
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

На днях 150 волонтеров очищали от мусора береговую линию Астанинского водохранилища, расположенного в Аршалынском районе. А это, к слову, главный источник, обеспечивающий питьевой водой столицу.

фото пресс-службы облакимата Акмолинской области

К нему предъявляются повышенные требования безопасности и санитарии, поэтому вокруг водоема существуют зоны, куда закрыт доступ для купания и въезда на автомобилях. Однако некоторых отдыхающих предупреждающие знаки не останавливают. Они проезжают к водоему в обход запретов, купаются в нем, загрязняя источник питьевой воды для миллионов людей. А разведение костров на берегу лишь усугубляет ситуацию, создавая прямую угрозу пожаров.

В Аршалынском районе активистов поддержал аким области Марат Ахметжанов, на месте оценив масштабы работы по охране окружающей среды.

– Работа по очистке территорий в регионе ведется на постоянной основе, особенно на водоемах. Принцип «Таза Қазақстан» должен начинаться с каждого из нас: чистыми должны быть и мысли, и поступки. Мы обязаны беречь природу родной страны. В обновленной Конституции вопросы экологии, в том числе охраны окружающей среды, закреплены как одни из приоритетных. В сегодняшней акции участвуют представители прокуратуры и стражи правопорядка, чтобы прямо на месте принимать соответствующие меры. Закон для всех един, – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Руководитель региона подчеркнул: нарушителям, проигнорировавшим запрещающие знаки, грозят административные штрафы. В случае нанесения серьезного ущерба окружающей среде возможна и уголовная ответственность.

Как подтвердили стражи порядка, большой наплыв жителей столицы на водохранилище происходит практически каждые выходные. И это несмотря на то, что в селе Жибек Жолы Аршалынского района функционируют зоны отдыха с бассейнами, есть оборудованные пляжи на озере Жалтырколь.

Было отмечено, что отныне контроль за водохранилищем усилится. Для регулярного патрулирования сформирована группа из сотрудников областного департамента и районного отдела полиции.

Кстати, в тот день силами волонтеров с береговой линии Астанинского водохранилища вывезено 237 кубометров мусора, еще около 500 кубометров – в Целиноградском районе и г. Косшы.

#акция #экология #Таза Қазақстан

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