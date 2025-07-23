Достойны ли ученые-ядерщики признания за вклад в развитие атомной отрасли?
321
Алмасадам Саткалиев, председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии
Развитие казахстанской ядерной науки имеет многолетнюю историю. На референдуме в октябре 2024 года было принято судьбоносное решение о развитии отечественной атомной энергетики. Сегодня есть все необходимое: опытные ученые, современное оборудование, многофункциональные ядерные и радиационные установки. Более 40 лет в Казахстане работают четыре исследовательских реактора, а также ускорители частиц и циклотроны.