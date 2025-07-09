Доверие к врачам высоко, но профилактика отстает

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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Озвучены результаты ежегодного масштабного изучения рынка медицинских услуг Health Report, инициированного мировым лидером фармпроизводства.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Региональное представительство компании и ее завод находятся в ­Алматы, а исследование традиционно прошло на всей территории ­Казахстана. В этом году оно проводилось в 22 странах Западной и Восточной Европы и Центральной Азии. В опросном листе для респондентов было сформулировано более 30 вопросов о физическом и ментальном здоровье, профилактике, удовлетворенности работой национальных систем здравоохранения, доверии к врачам и фармацевтам.

Аналитика и ретроспективное сравнение позволяют оценивать общие тенденции развития систем здравоохранения в референтных странах и понимать поведение и мотивацию людей по отношению к своему здоровью. В Казахстане опрос проводится четвертый год подряд. Результаты показали определенную динамику по ключевым темам.

Так, удалось выявить, что только 36% респондентов в РК в целом удовлетворены системой здравоохранения. Этот показатель вырос по сравнению с 2024 годом, но остается ниже глобального уровня. Тревожными можно назвать показатели востребованности профилактической медицины: 58% ответивших на вопросы анкеты совсем не проходят профосмотры и лишь 10% делают все рекомендованные по показаниям осмотры.

Вместе с тем опрос выявил высокий уровень доверия у казахстанцев к врачам (47%), но отмечается и рост влияния онлайн-источников, которые могут отражаться на доверительных отношениях медика и пациента. Еще один любопытный факт из области высоких технологий: лишь 19% казахстанцев готовы взаимодействовать с искусственным интеллектом в здравоохранении, и 30% полностью ему не доверяют. Другой фактор, требующий реакции: 75% заполнивших анкету признаются, что сталкиваются с эмоциональным выгоранием, и всего лишь 59% оценивают свое ментальное здоровье как хорошее.

Анализируя результаты исследования, его организаторы выделяют общий тренд практически для всех стран-участниц. Люди все более осознанно относятся к свое­му здоровью и заботятся о нем, выбирая физическую активность, сбалансированное питание и другие полезные привычки. Удовлетворенность качеством системы здравоохра­нения в большинстве исследованных территорий остается не на самом высоком уровне. Заслуживает пристального внимания еще одна тенденция – недостаточный доступ к поддержке ментального самочувствия.

В Казахстане по сравнению с преды­дущим исследованием, когда доля неудовлетворенных работой системы здравоохранения составляла 28%, зафиксировано некоторое снижение критических оценок, а доля удовлетворенных выросла. Как считают специалисты, эти данные могут указывать на появление позитивных сдвигов в отношении к отечественной системе здравоохранения и ожидание в обществе позитивных перемен.

#медицина #Health Report

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