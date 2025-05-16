В ходе встречи парламентарии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития межпарламентских связей.

Приветствуя коллег в стенах Сената Парламента, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что между Казахстаном и Арменией сложился конструктивный и доверительный диалог на высшем уровне. В связи с этим была отмечена важность поддержания высокого темпа взаимодействия, заданного главами двух государств.

– Армения является надежным и близким партнером Казахстана. Между нашими странами налажен доверительный политический диалог, укрепляется экономическое взаимодейст­вие, расширяются культурно-гуманитарные связи. Хочу отметить первый официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Ереван в прошлом году и ответный визит Президента Армении Ваагна Хачатуряна в Астану, в ходе которых был подписан ряд важных документов. В их числе Совместное заявление руководства Казахстана и Армении и «Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2024–2025 годы». Принятые документы задали новые ориентиры сотрудничества, подтвердив незыблемость казахско-армянской дружбы и партнерства, – сказал Маулен Ашимбаев.

Подчеркнул спикер Сената и важность переговоров, прошедших накануне в Акорде, когда Алена Симоняна принимал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи была отмечена необходимость углубления двустороннего сотрудничества, в том числе и в межпарламентском направлении.

– Мы высоко ценим сложившиеся дружественные связи между парламентами Казахстана и Армении. Межпарламентское взаимодействие приобретает системный и всесторонний характер, созданы и активно работают группы дружбы. На­деемся продолжить практику обоюдных визитов депутатов Казахстана и Армении. Наши парламентарии также поддерживают тесные контакты в многостороннем формате, в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, а также Межпарламентского союза. Уверен, что Ваш визит в Казахстан укрепит и расширит повестку межпарламентского сотрудничества, – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи стороны также обозначили потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, были высказаны предложения по реализации совместных проектов в различных сферах, представляющих взаимный интерес: транспорт и логистика, энергетика и IT.

Акцентировал спикер Сената внимание коллег и на важности укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между народами двух стран и остановился на вопросах продвижения духовной дипломатии. В этом ключе члены делегации были проинформированы о ходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в Астане.

В свою очередь Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян высоко оценил международные инициативы Казахстана, направленные на укрепление мира и сотрудничества, а также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества, сообщила пресс-служба Сената.