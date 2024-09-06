Древний лес на синих горах

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Уланском районе сохранился единственный на левом берегу Иртыша кусочек некогда огромной темнохвойной тайги

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Ученые называют Синегорскую пихтовую рощу чудом. Как пояснил директор Алтайского филиала КазНИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, доктор сельскохозяйственных наук Андрей Калачев, пихтач, встречающийся на горном массиве Коктау Калбинского хребта, является осколком древней черневой тайги. Больше миллиона лет назад в ледниковый период хвойный лес сплошной стеной покрывал отроги и склоны большой горной цепи. Пихтач тянулся с юго-востока на запад на сотни километров! Считается, что в доисторичес­кие времена именно отсюда красавицы-пихты шагнули через безлесный ныне Тарбагатай в Джунгарский и Заилийский Алатау.

Синегорская пихтовая роща занимает 137 га. Это памятник природы, особо охраняемая территория. Удивляет уже само словосочетание «пихтовая роща». Как известно, ельники и пихтачи – это темные, влажные, густые леса. Их лучшие друзья – папоротники, грибы, мхи. А Коктау – это светлые, пронизанные солнцем слоис­тые скалки с шиповником, боярышником, разнотравьем. Просто удивительно, как стройные смолистые пихты замечательно приспособились к соседству с соснами и осинами.

По словам ученого, в свое время мощный огромный пихтач проиграл сражение с изменением климата. Ветер и солнце постепенно сделали эти места более сухими: ледники отступили, температура повысилась, степь потеснила деревья. Понемногу пихты уступили место соснам и кустарникам, которые намного устойчивее к засухе. Маленький кусочек смешанного пихтача на склоне горы Медведки – это фантастический привет из ледниковой эпохи. Он уцелел благодаря уникальному микроклимату – удачному горному рельефу на идеальной высоте примерно 780 метров, обилию влаги, теп­лым ветрам.

Деревья здесь величественные, высотой по 16–18 метров. Реликтовые! Вокруг невероятное разнотравье, настоящее пиршество для знатоков флоры. Здесь царство таких рас­тений-краснокнижников, как кандык, ревень, гимноспериум, лук, дикий пион, купальница... Цветут душица, зверобой, черника.

У лесников Синегорская пихтовая роща под особой заботой. Категорически запрещено строить, копать, пахать, косить, пасти, собирать, рвать, охотиться, загрязнять, в том числе шумом... Заповедный мир можно только изучать, наблюдать. Им можно только любоваться.

– Казахстанский Алтай – это особый регион на юго-западе Алтае-Саянской горной страны, – заключает Андрей Калачев. – Он включает горные системы Рудного Алтая, Южного Алтая, Саура, Тарбагатая и Калбинских нагорий. Каждая из них отличается друг от друга по климату, рельефу, растительности. Если Рудный Алтай – это черневая пихтовая тайга, которая существует благодаря обилию влаги и запасу тепла, то растительный мир Калбы – это сосняки, кустарники, степь. Пихтовая роща на Медведке – это уникальный памятник природы. Его нужно беречь как зеницу ока и, конечно, изучать.

#лес #природа #Синегорск #пихтовая роща

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