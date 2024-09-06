Древний лес на синих горах Статьи 6 сентября 2024 г. 0:00 94 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Уланском районе сохранился единственный на левом берегу Иртыша кусочек некогда огромной темнохвойной тайги фото автора Ученые называют Синегорскую пихтовую рощу чудом. Как пояснил директор Алтайского филиала КазНИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, доктор сельскохозяйственных наук Андрей Калачев, пихтач, встречающийся на горном массиве Коктау Калбинского хребта, является осколком древней черневой тайги. Больше миллиона лет назад в ледниковый период хвойный лес сплошной стеной покрывал отроги и склоны большой горной цепи. Пихтач тянулся с юго-востока на запад на сотни километров! Считается, что в доисторические времена именно отсюда красавицы-пихты шагнули через безлесный ныне Тарбагатай в Джунгарский и Заилийский Алатау. Синегорская пихтовая роща занимает 137 га. Это памятник природы, особо охраняемая территория. Удивляет уже само словосочетание «пихтовая роща». Как известно, ельники и пихтачи – это темные, влажные, густые леса. Их лучшие друзья – папоротники, грибы, мхи. А Коктау – это светлые, пронизанные солнцем слоистые скалки с шиповником, боярышником, разнотравьем. Просто удивительно, как стройные смолистые пихты замечательно приспособились к соседству с соснами и осинами. По словам ученого, в свое время мощный огромный пихтач проиграл сражение с изменением климата. Ветер и солнце постепенно сделали эти места более сухими: ледники отступили, температура повысилась, степь потеснила деревья. Понемногу пихты уступили место соснам и кустарникам, которые намного устойчивее к засухе. Маленький кусочек смешанного пихтача на склоне горы Медведки – это фантастический привет из ледниковой эпохи. Он уцелел благодаря уникальному микроклимату – удачному горному рельефу на идеальной высоте примерно 780 метров, обилию влаги, теплым ветрам. Деревья здесь величественные, высотой по 16–18 метров. Реликтовые! Вокруг невероятное разнотравье, настоящее пиршество для знатоков флоры. Здесь царство таких растений-краснокнижников, как кандык, ревень, гимноспериум, лук, дикий пион, купальница... Цветут душица, зверобой, черника. У лесников Синегорская пихтовая роща под особой заботой. Категорически запрещено строить, копать, пахать, косить, пасти, собирать, рвать, охотиться, загрязнять, в том числе шумом... Заповедный мир можно только изучать, наблюдать. Им можно только любоваться. – Казахстанский Алтай – это особый регион на юго-западе Алтае-Саянской горной страны, – заключает Андрей Калачев. – Он включает горные системы Рудного Алтая, Южного Алтая, Саура, Тарбагатая и Калбинских нагорий. Каждая из них отличается друг от друга по климату, рельефу, растительности. Если Рудный Алтай – это черневая пихтовая тайга, которая существует благодаря обилию влаги и запасу тепла, то растительный мир Калбы – это сосняки, кустарники, степь. Пихтовая роща на Медведке – это уникальный памятник природы. Его нужно беречь как зеницу ока и, конечно, изучать. #лес #природа #Синегорск #пихтовая роща