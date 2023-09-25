Друг за друга горой

В производственных компаниях любят образное сравнение рабочих коллективов с большой дружной семьей. По отношению к горно-металлургическим предприятиям Рудного Алтая это сравнение часто имеет буквальное значение: здесь действительно трудятся семьями, поколениями. Примером может служить крупное машинострои­тельное предприя­тие Риддера. В послевоенные годы сюда пришел токарем Николай Белогорцев молоденьким парнишкой. А сегодня на заводе трудятся 17 представителей трудовой династии! Как подсчитали в заводском отделе кадров, их общий стаж превышает 350 лет.

В 2021 году замечательная семья прогремела в лучшем смыс­ле этого слова на всю страну – стала победителем респуб­ликанского конкурса «Еңбек жолы».

– Это был настоящий праздник! – поделился воспоминания­ми о конкурсе сын основателя династии Александр Белогорцев. – Нам действительно есть чем гордиться: у меня зять – прекрасный специалист-машиностроитель, у внука пятый разряд токаря.

В свое время Александр, как и его отец, встал за токарный станок, а сегодня его, теперь уже пенсионера, сменил внук Никита. Как шутят в семье, дед вроде бы и ушел с завода, а вот завод из него – никуда. Ему всегда интересно, какие новые станки появились в цехе, на что они способны.

– Нам интересно разговаривать на общие темы, особенно с удочкой в руках, – рассказал Никита. – Как дед пошел на пенсию, мы стали чаще ездить на рыбалку, больше времени проводим вместе. Это классно!

«Место встречи изменить нельзя», – так шутят о себе представители династии. Они встречаются у станков и стеллажей, при разработке чертежей и подготовке документации… В большой семейный круг, помимо Белогорцевых, сегодня входят Петровы, Шумейко, Черепановы, Карнаковы, Гаранины, Шестаковы, Волковы, Ляпуновы, Изотовы. Распределитель работ механического цеха Юлия Волкова отвечает за комплектующие для сборки механизмов. Токари Александр Ляпунов, Никита Шумейко, Олег Карнаков вытачивают детали. Специалист отдела Елена Гаранина следит за закупом материалов для отделения литья. Ведущий специалист по распределению готовой продукции Ольга Черепанова оформ­ляет необходимые документы. Кладовщик Ирина Изотова производит учет продукции. Начальник службы по транспорту и сбыту Светлана Шумейко контролирует всю цепочку от закупа до сбыта. Ведущий специалист контрольно-аналитического управления компании Людмила Карнакова проверяет качество работы всех подразделений… В отделе кад­ров завода могут подтвердить: в каж­дом звене производственной цепочки есть представители династии, основанной когда-то Николаем Белогорцевым.

– Всех видишь каждый день, со всеми общаешься, – с улыбкой подтвердила молодая сотрудница предприятия Ирина Изотова. – Помощи попросить – без проблем, совета спросить – пожалуйста. Правда, когда на тебя смотрят как на представителя известной династии, это накладывает большую ответственность.

По словам молодого специа­листа, впервые на завод она попала в семь лет, когда для первоклассников организовали экскурсию. Увидела своего отца возле большого станка и поразилась, как он им легко управляет. А сегодня она сама распределяет продукцию, изготовленную на том же участке. Вообще, чувство причастности к большой семье машиностроителей возникает с самого детства.

– Пересматривали как-то старые фотографии, – рассказала специа­лист. – Наши дедушки, дядюшки стоят за станками совсем молодые, только устроились. Счастливые, улыбаются. И становится радостно на душе, хочется, чтобы династия продолжалась. В нашей семье все друг за друга горой.

Как заметила самый возрастной представитель семьи Галина Петрова, основатель династии Николай Белогорцев запомнился очень серьезным отношением к делу, его считали в токарном деле асом. И когда на завод по очереди следом пришли сын, племянник, внук, а теперь уже и правнук, женщина была только двумя руками «за». Большие серьезные производства воспитывают рабочую «косточку» – цельные характеры, ответственность, добросовестность, трудолюбие.

К слову, девиз горно-металлургической компании, в структуру которой входит риддерское машиностроительное производство, звучит так: «Вместе мы можем многое!» Наглядным воплощением этих слов стала большая дружная семья из горняцкого города в Восточном Казахстане.