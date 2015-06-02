Происшествия
Друзей похитителя школьницы в Шымкенте объявили в розыск
Трое друзей 25-летнего учителя из Шымкента, который похитил
свою 16-летнюю ученицу с целью жениться, объявлены в розыск, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на newskaz.ru
.
Сам подозреваемый на сегодняшний день находится в следственном изоляторе. Об этом сообщил старший помощник прокурора Абайского района Шымкента Избасар Дауренбаев.
По его словам, школьница дала показания, из которых следует, что учитель раньше шутил, что украдет ее.
Преподавателю вменяют статью 125 ("похищение человека") ч. 2 УК РК, согласно которой признанный виновным наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Представитель прокуратуры не подтвердил информацию в ряде СМИ о том, что отец похищенной выпускницы простил учителя.