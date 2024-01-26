Два родных языка

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Флора Левина

Старший дознаватель Центрального отдела полиции Семея Виктория Димитриенко может расследовать уголовные дела на двух языках.

фото из архива Виктории Димитриенко

Виктория свободно говорит на казахском и русском языках. Ей легко в любой компании. Она не училась в школе с казахским языком обучения, не оканчивала специальные курсы. Можно сказать, что знания она впитала с молоком матери. Виктория родилась в небольшом поселке Жангизтобе Жарминского района, в интернациональной семье военных: мама – казашка, а папа – русский. Сколько себя помнит Виктория, в семье всегда разговаривали легко на двух языках. Папа Александр Александрович владеет государственным языком так, что даже носители языка подмечают, что говорит он лучше многих из них.

Вместе с младшей сестрой Дианой Виктория с самого раннего детства познавала традиции и обы­чаи двух народов. Для них нет ничего сложного в том, чтобы обсудить последние новости или понравившийся фильм на казахском языке. К слову, Диана окончила школу с казахским языком обучения и в университете обучается тоже на нем.

После окончания школы Виктория поступила в Костанайскую академию МВД РК им. Ш. Кабылбаева. После ее окончания работала два года в Жарминском отделе полиции следователем. Здесь ей удалось в полной мере применить знания двух языков и проявить умение вести дела как на казахском, так и русском языках. Согласитесь, не каждый может похвастать, что владеет профессиональными юридическими терминами на государственном языке. А затем Викторию перевели по службе в Семей, и сейчас она все свои знания применяет в расследовании уголовных дел, совершаемых в областном центре. К ней часто обращаются коллеги за помощью в переводе или просят помочь с составлением текста на государственном языке. Виктория всегда рада помочь.

Как признается Виктория, профессия очень интересная. Да, бывает тяжело, практически нет свободного времени, но ведь заботишься о людях, попавших в трудную ситуацию, и хочется во всем разобраться, восстановить справедливость. Она до сих пор замечает удивление на лицах людей, не ожидающих услышать чистую казахскую речь. А Виктория не считает это чем-то удивительным – любой гражданин обязан знать язык своей страны.

В дружной семье Димитриенко очень любят встречать день весеннего равноденствия Наурыз, готовить румяные блинчики на Мас­леницу, баурсаки, шелпеки и ароматный бешбармак на Құрбан айт, красить яйца накануне Светлой Пасхи.

– Я не помню периода моей жизни, когда не мог­ла говорить на казахском языке, то есть научилась ему будучи еще ребенком. Другие языки в изучении тяжелы, а казахский дался совсем легко. Считаю, что знать государственный язык своей родной земли  – это естественная потребность, и каждый желающий может и должен его освоить, – говорит Виктория Димитриенко.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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