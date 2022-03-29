В Алматинской области утонули два рыбака на озере Деревянное, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"28 марта в 17 часов 30 минут в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило сообщение о том, что в Уйгурском районе, на озере Деревянное, на резиновой лодке перевернулись два рыбака 1973 и 1969 годов рождения. Мужчины утонули. Тело первого было извлечено сразу же очевидцами", – говорится в сообщении.

Сообщается, что оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда выехала на место происшествия.

"В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий в 00:00 часов спасатели-водолазы нашли и извлекли тело второго мужчины на поверхность. Спасатели напоминают: будьте осторожны и осмотрительны при рыбалке с лодки, обязательно надевайте спасательный жилет! При возникновении чрезвычайной ситуации звонить 112", – дополнили в пресс-службе отряда.