фото пресс-службы Премьер-министра РК

Обсужден ряд вопросов в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, инвестиций, инновационного развития.

Внимание сторон было уделено ходу исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Благодаря постоянным контактам Главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина развитие двустороннего взаимодействия сохраняет высокий темп. Как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, по итогам 2024 года объем взаимного товарооборота вырос почти на 3% и составил 27,8 млрд долларов. При этом имеется значительный потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Участники встречи отметили растущую значимость искусственного интеллекта и подчеркнули, что партнерство в сфере цифровизации является неотъемлемой частью двусторонних отношений. Объединение усилий в процессах внедрения новых технологий выступает стимулом для развития инноваций, формирования мер поддержки IT-предпринимателей и стартап-проектов, подготовки квалифицированных специалистов, совершенствования мер информационной безопасности. Новые возможности для IT-специалистов также поя­вятся с открытием в текущем году в Астане Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.

В рамках рабочего визита Дмитрий Григоренко ознакомится с деятельностью ведущих IT-площадок респуб­лики, включая технопарк Astana Hub, где сегодня зарегистрировано более 1 600 IT-компаний, 425 из которых с иностранным участием, и Технопарк NU, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.