Единая цифровая навигация для туристов: Казахстан внедрил QR-сервис в аэропортах

Цифровизация,Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Нововведение призвано стать важным шагом в повышении качества обслуживания туристов, создании удобных условий для их пребывания в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтуризма совместно с местными исполнительными органами в рамках поручения Премьер-министра успешно реализовало внедрение системы QR-кодов во всех международных аэропортах страны. Об этом сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства, сообщает Kazpravda.kz

По данным Комитета индустрии туризма МТС РК, QR-код содержит доступ к базовым сервисам, необходимым иностранному туристу - электронная SIM-карта, официальные службы такси, онлайн-бронирование отелей, информация о регистрации иностранных граждан и главных туристских объектах региона.

Новая система направлена на предотвращение возможных случаев обмана туристов в таких вопросах, как такси, связь, обмен валюты и другие услуги, с которыми гости страны могут столкнуться во время своего пребывания в стране. Это поможет туристам легко ориентироваться в городе и получать необходимую информацию на месте.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году страну посетили 15,3 миллиона иностранных гостей, из которых 10,4 миллиона провели в Казахстане более одного дня и были классифицированы как иностранные туристы.

Кроме того, в 2024 году было зафиксировано 10,5 миллиона внутренних туристов, что свидетельствует о росте интереса к путешествиям по стране.

#туристы #навигация #аэропорты #QR-сервис

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