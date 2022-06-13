Едкий дым беспечности

«Просыпайся, горим!» – слышу сквозь сон крик бабушки. Впопыхах собираю кота, документы, деньги и ноутбук, ведь завтра рабочий день. А сегодня – выходной. Вроде бы... В такой суматохе и не разберешь. Выбегаю на улицу в халате и тапках, вижу, как бабушка кричит на пожарных и плачет.

Едкий черный дым не сразу дает осознать, что горим не мы – соседи. Все в тумане – и в прямом, и в переносном смысле. Вижу, как команда пожарных, орудуя топорами, пытается добраться через крышу к очагу возгорания. Дается это им довольно тяжело. Сильный ветер. Пламя уже ласкает и нашу крышу. Я пытаюсь успокоить бабушку и нашего пса, который уже хрипит от продолжительного лая.

Все произошло стремительно. Заметно, что огонь делает свое дело гораздо быстрее пожарных, ведь в наших старых домах еще 70-х годов постройки все материалы далеко не огнеупорные, а скорее, наоборот – здесь и дерево, и битум, и стекловата... Гори – не хочу.

Мы мысленно уже прощаемся со своим домом: дым и пламя то и дело прорываются из разных частей строения, а наш дом от соседнего отделяют какие-то 50 сантиметров. Когда строили эти «вагончики» как временное жилье для работников кирпичного завода, никто и не задумывался о пожарной безопас­ности. Тревогу били не только мы: спасти пять близко стоящих деревянных домов при сильном ветре и жаре – та еще задача.

И тут ветер внезапно кардинально сменил направление. Я никогда в жизни не была так благодарна непредсказуемой столичной погоде. Горящий дом – последний в нашей линии. Воспользовавшись моментом, пожарные хорошенько облили нашу крышу и стену, а после – и огород, потому что на соседнем уже начали гореть трава и деревянные доски, огонь потихоньку перебирался и на наши постройки.

Две бригады пожарных работали больше восьми часов, даже понадобилась «водовозка». Мы за это время успели выяснить, что у соседей загорелась проводка. Замыкание пошло в нашу сторону, но лишь выбило на счетчике автомат.

Провода у всех домов идут на единой линии под крышами. Озабоченные таким небезо­пасным подключением, мы года три назад подавали заявку в РЭК, чтобы можно было подсоединить каждый дом отдельно к столбу, однако почему-то эти работы остановились лишь на половине улицы и до нас так и не дошли. По сей день. А на повторную заявку мне и вовсе пришел ответ о нецелесообразности такого раздельного подключения.

У соседей плюс ко всему на той же линии еще и пара времянок для квартирантов. В одной из них взорвался газовый баллон, едва не унесший жизнь пожарного. Еще один вздулся и был готов рвануть, но его и остальные успели вытащить на безопасное расстояние.

Стрессовая ситуация заставила задуматься над тем, что все эти проблемы «цепляются» одна за другую, и каждая угрожает безо­пасности людей. А они зачастую не знают, что делать в чрезвычайной ситуации. Так, соседка просто бежала по улице и кричала «Пожар!», теряя драгоценное время, а в службу 101 позвонил уже услышавший ее хозяин другого дома. Пламя же к тому времени уже бушевало.

Хорошо, что тогда никто не пострадал, но люди остались без крыши над головой – их дом не подлежит восстановлению. А казалось бы, всего-то нужно внимательно относиться к своему жилью, проверять проводку, особенно такую старую, иметь дома огнетушитель, следить за газом и водой...

Для себя же решила: надо обзавестись «тревожным чемоданчиком» с документами и всем необходимым. Сделаю это обязательно. Мало ли, как ветер повернется.