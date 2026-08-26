Когда книга становится частью жизни

Автор более 200 художест­венных произведений и нового романа «Песни соляных озер» считает, что интерес к чтению в Казахстане постепенно возвращается, однако настоящая книжная культура невозможна без современных авторов, библио­тек, книжных клубов и встреч писателей с читателями.

– Для меня именно художест­венная литература – основа читаю­щей нации. Деловые книги, публицистика, нон-фикшен всегда будут выходить, это нормально. Я и сам издавал такие книги, но именно художественная проза развивает воображение, формирует личность, учит сопереживать и мыслить самос­тоятельно. Без нее невозможно говорить о полноценной культуре чтения, – говорит Бекнур Кисиков.

По его словам, еще недавно художественная литература в нашей стране переживала непростой период. Люди стали читать меньше, а круг чтения часто ограничивался несколькими популярными зарубежными авторами.

– Нам не хватало площадок, где могли встречаться авторы и читатели. Наших авторов мало кто знал, читали в основном Мураками, Коэльо... Между тем отечественная литература ничем не уступает мировой. У нас есть произведения, сопоставимые по уровню с книгами финалистов Букеровской премии. Наши авторы были удостоены многих престижных международных наград, – отмечает писатель.

Нужны также институционализация перевода и продвижение авторов. Конечно, в стране есть крупные книжные сети, но у них свои коммерческие задачи, а художественная литература – в основном некоммерческая, она требует особого контакта с читателями: через книжные клубы, фестивали, литературные сообщества.

– Одна из причин появления фестиваля KitapFest – необходимость создания неформальной площадки для писателей и читателей, – рассуждает Бекнур Кисиков.

Главная ценность фестиваля даже не в книжной ярмарке, а в атмосфере. Здесь проходят встречи с авторами, обсуждения книг, интеллектуальные беседы, а самое главное – здесь ежегодно собирается большое количество молодежи. Впервые на KitapFest прошел буккроссинг – обмен книгами. Благодаря Централизованной библиотечной системе через первую акцию книгообмена прошло 10 тыс. книг.

Особую роль в формировании культуры чтения писатель отводит библиотекам. Неслучайно центральным образом его романа «Песни соляных озер» стал библиотекарь, а сама история посвящена соледобытчикам. Презентации своей книги автор проводил именно в библиотеках.

При этом, как отмечает Бекнур Кисиков, сделать книгу доступнее пока непросто. Хотя книгоиздание освобождено от НДС, издательства продолжают нести большие затраты на производство, оплату труда сотрудников и налоги. Казахстан зависит от импортных бумаги, красок, переплетного материала, что значительно сказывается на стоимос­ти книги. Поэтому заработать исключительно на продаже книг сегодня практически невозможно. Большинство писателей издают книги не ради прибыли, а потому что хотят быть прочитанными.

Еще одной инициативой последних лет стало движение «Кітап елшілері» – «Книжные послы».

– Есть писатели, читатели, издатели, но есть еще одна особая категория людей – настоящие книжные подвижники. Они соз­дают книжные клубы, организуют литературные встречи, возрождают и пополняют сельские библиотеки, работают с детьми. Именно их я называю книжными послами, – отмечает Бекнур Кисиков.

Еще один важный проект – продвижение Алматы на получение статуса Всемирной книжной столицы ЮНЕСКО. Город уже обладает всем необходимым: развитой сетью библиотек, литературными объединениями, фестивалями и общественными проектами. Такой статус помог бы привлечь внимание к казах­станской литературе. И конечно, важно, чтобы книжная культура развивалась не только в крупных городах, но и в регионах.

Эта тема особенно близка писателю, поскольку он вырос в селе и хорошо помнит библиотеку, которая была цент­ром знаний и общения. Именно такие библиотеки становятся основой читающей среды. Он также подчеркнул, что в последние годы государственная поддержка заметно усилилась. Программа «Читающая нация» («Кітап оқитын ұлт») дала импульс развитию литературных конкурсов, книжных фестивалей, модернизации библиотек, поддержке авторов. Все это показывает, что книга становится одним из приоритетов культурной политики.

Однако процесс формирования читающей нации нельзя возлагать только на государство.

– Книга должна быть не только в биб­лиотеке или книжном магазине. Она должна быть рядом с человеком – в школе, университете, госучреждениях, общественных пространствах, аэропортах, на вокзалах, в мес­тах отдыха. Постоянно присутствовать в нашей повседневной жизни, – считает писатель.

Особые надежды связаны с молодым поколением. По наб­людениям Бекнура Кисикова, молодежь читает, если ей предлагают современную, интересную и качественную литературу. Важно поддерживать казахстанских авторов, а книжные клубы, библиотеки, фестивали и движение «Кітап елшілері» должны стать местом первой встречи читателя с отечественной книгой.

Главная задача – не увеличение числа изданий, а формирование устойчивой культуры чтения.

– Когда человек читает худо­жественную литературу, он сам соз­дает мир в своем воображении. Чтение развивает мышление, память, способность анализировать и сопереживать. Книга, в отличие от короткого контента соцсетей, требует внут­ренней работы. Поэтому чтение – воп­рос не только культуры, но и будущего общества, – уверен Бекнур Кисиков.