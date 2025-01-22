Экологическая культура должна стать частью нашей жизни

О новой экокультуре

В акции «Таза Қазақстан», которую инициировал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, приняли участие порядка 6,5 млн казахстанцев. В ее рамках в 2024 году было собрано 1,1 млн тонн бытовых отходов, высажено около 1,6 млн деревьев.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил: согласно поручению Президента страны по посадке 2 млрд зеленых насаждений до 2027 года за 2021–2024 годы уже высажено свыше 1,1 млрд деревь­ев. План на 2025-й – 336,5 млн сеянцев на площади 494 тыс. га.

Для вовлечения граждан в решение проблем экологии запущен сервис подачи предложений посредством удобного чат-бота @TazaQazBot. На сегодня на него поступило свыше 10 тыс. заявок, из них выполнено около 9,7 тыс. Как сообщил спикер, чаще всего от граждан поступали обращения по уборке территорий, благоустройству улиц, вывозу мусора и ремонту дорог.

Спутниковые технологии стали эффективным оружием в борьбе с незаконными свалками. Только в минувшем году снимки из космоса помогли выявить до 4,8 тыс. очагов нелегального скопления мусора. Почти все они ликвидированы.

Как проинформировал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, в рамках инициативы «Таза Қазақстан» внесены изменения в Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов, разработан методический документ «Стандарт комп­лексной застройки городов».

По словам министра, стандарт служит пособием для внедрения качественной и доступной жилой и многофункциональной застройки, а также для создания привлекательных и комфортных общественных пространств. Документ был направлен во все местные исполнительные органы для руководства при разработке проектов детальной планировки по развитию и застройке территорий.

Канат Шарлапаев доложил также о мерах, принимаемых промышленными предприятия­ми для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Согласно Экологическому кодексу 17 предприятий в отрас­лях, курируемых ведомством, должны внедрить наилучшие доступные технологии, что позволит снизить воздействие на окружающую среду и улучшить условия труда для работников этих производств.

– На сегодня пять из них утвердили. Также на текущий год запланировано принятие предприятиями металлургической отрасли еще трех программ. Кроме того, наблюдается деятельное участие производств в улучшении региональной экологической обстановки, в том числе в плане сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, – сказал Канат Шарлапаев.

Предприятия ежегодно участвуют в мероприятиях по благоустройству населенных пунктов. Solidcore Resources в 2024 году инициировали пилотный проект по высадке леса на площади 500 га в Костанайской области с перспективой увеличения территории до 1,5 тыс. га. Работники АО «Qarmet» с 2022 года высадили более 1 млн саженцев, а группа компаний ERG в 2025-м запланировала посадить около 1,8 млн саженцев.

О формировании экологической культуры в обществе доложила министр культуры и информации Аида Балаева. При этом она сослалась на слова Президента республики, сказанные в интервью изданию «Ana tili» о важности экологической чистоты как высшей ценности для страны, и подчеркнула, что «Таза Қазақстан» призвана стать не просто акцией, а системной идеологической позицией нации.

Подводя итоги в области формирования экокультуры, министр сообщила, что работа проводится в трех направлениях – информационном, организационном и обеспечивающем экоконтроль. По словам Аиды Балаевой, более 90 тыс. эковолонтеров участ­вовали в 15 тыс. мероприятий, включая инициативу «Киелі мекен», направленную на очистку историко-культурных объектов, в рамках которой было реконструировано 717 памятных мест.

В части экоконтроля проведен общественный мониторинг 300 объектов. Шестьсот общественных организаций, экоблогеров и волонтеров участвовали в мероприятиях по очистке и озеленению. В 2025 году работа по формированию новой экокультуры, направленной на улучшение состояния окружающей среды и вовлечение общества в экологические инициативы, будет продолжена.

В свою очередь об участии школьников в природоохранных мероприятиях и экологическом воспитании проинформировал министр просвещения Гани Бейсембаев. О мероприятиях, проводимых в рамках акции «Таза Қазақстан» в регионах, доложили акимы Шымкента, Восточно-Казахстанской области и области Улытау.

Подытоживая обсуждение, Премьер-министр подчерк­нул значимость акции «Таза Қазақстан» в плане формирования культуры поведения граж­дан, поддержки общечеловеческих ценностей и установления новой идеологии сохранения природы. Акция, отметил руководитель Правительства, обрела статус долгосрочной концепции до 2029 года, которой предусмот­рен комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки.

– Экологическая культура должна стать неотъемлемой частью нашей жизни. Всем государственным органам, бизнесу и общественности следует активно включиться в эту работу. Реализация инициативы «Таза Қазақстан» призвана охватить все сферы нашей деятельности, – отметил Олжас Бектенов.

С учетом обязательств по Парижскому соглашению о достижении углеродной нейтральности необходимо принять действенные меры по снижению выбросов в атмосферу. В связи с этим Министерству экологии совместно с акиматами поручено оперативно завершить внедрение автоматизированных систем мониторинга эмиссии в окружающую среду.

Премьер-министр акцентировал также внимание на значимости формирования живой экосистемы путем создания карбоновых полигонов, нацеленных на поглощение углерода и снижение воздействия на природу. Поручение по разработке законодательных поправок для осуществления таких проектов дано Министерству экологии.

Перед акиматами поставлена задача по открытию новых заводов по переработке бытовых отходов, а также активизации работы по ликвидации несанкционированных свалок и недопущению их возникновения. Местным исполнительным органам поручено обеспечить создание в регионах питомников посадочного материала и максимальную приживаемость высаженных деревьев и кустарников.

Министерствам экологии и цифрового развития дано указание увеличить охват и периодичность космического мониторинга территорий для выявления стихийных свалок. Министерствам культуры, просвещения, науки и высшего образования – улучшить воспитательную и разъяснительную работу в сфере сохранения окружающей среды и повышения экологической культуры населения.

Внушительные цифры

На заседании Правительства также обсудили текущее состоя­ние и перспективы развития экспорта IТ-услуг и продуктов.

Казахстан за девять месяцев минувшего года экспортировал IT-услуг на 471 млн долларов. Этот показатель, по словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, на 26% выше аналогичного периода 2023-го. Внушительные цифры ожидаются и по итогам всего 2024 года. По прогнозам ведомства, сумма экспорта IT-услуг может составить до 700 млн долларов.

Основную роль в продвижении IT-экспорта Казахстана играет Astana Hub. Число резидентов в нем превысило 1,5 тыс. компаний, в том числе 400 международных. Их общая выручка составила 620 млрд тенге в 2024 году. Доход от экспорта – 227 млрд тенге. География экспорта резидентов Astana Hub охватывает более 90 стран.

Кроме резидентов Astana Hub на экспорт впервые вышли GovTech-продукты АО «Национальные информационные технологии». Среди таких решений – платформы Smart Data Ukimet, Smart Bridge и конструктор веб-сайтов ЕПИР.

Своими достижениями и планами поделились представители IТ-компаний: технический директор офисов компании Netcracker Technology Павел Городов, генеральный директор компании Higgsfield AI Ерзат Дулат, генеральный директор Grand Mobile Роман Линейцев.

Как отметил Олжас Бектенов, ряд казахстанских проектов – Alaqan, Codiplay, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX – зарекомендовал себя на зарубежных рынках, включая США, ОАЭ, Нидерланды, Великобританию, Германию и другие страны.

– Глава государства поставил задачу к 2026 году довести уровень IT-экспорта до миллиарда долларов. Для ее решения ведется работа по созданию соответствующей инфраструктуры и оказанию поддержки бизнесу в данной сфере. Это позволило за последние пять лет увеличить объем экспорта казахстанских IT-услуг более чем в 20 раз. Дальнейшая работа по росту экспорта IT-услуг и продуктов должна сконцентрироваться на развитии акселерационных программ в регионах и расширении круга партнеров-инвесторов. Локомотивами здесь должны стать региональные IT-хабы и венчурные фонды, – сказал Олжас Бектенов.

Глава Правительства привел в пример Astana Hub, ставший инновационным кластером и ключевым партнером для многих стартапов. Участникам технопарка предоставлены налоговые и визовые преференции, оказывается информационно-образовательная поддержка, действуют программы для развития бизнеса. Перед Министерством цифрового развития совместно с акиматами поставлена задача по разработке «дорожной карты» по поддержке региональных IT-хабов по примеру Astana Hub и карагандинской «терриконовой долины». Акиматам поручено оперативно решить вопросы финансирования и поддержки региональных хабов.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК до конца марта поручено завершить работу по созданию и лицензированию управляющей компании Qazaqstan Venture Group. Олжас Бектенов подчеркнул: для оказания финансовой поддержки отечественным стартапам необходимо ускорить процедуры создания Венчурного фонда с доведением его объема к концу 2025 года до одного миллиарда долларов.

Также поставлена задача по оцифровке всех процедур проведения научных и научно-исследовательских работ. Премьер-министр обратил внимание на то, что соответствующая платформа уже функционирует. Необходимо подключить к ней государственные органы, квазигосударственный сектор и недропользователей, что позволит повысить востребованность отечественных инновационных разработок и станет содействовать их выходу на международные рынки.

Вместе с тем важно улучшить популяризацию технологического предпринимательства в регионах республики и создание условий для повышения компетенций казахстанских специалистов на базе региональных IT-хабов. Цифровому министерству совместно с заинтересованными госорганами дано поручение актуализировать меры государственной поддерж­ки IT-компаний, деятельность которых направлена на экспорт услуг и продуктов.