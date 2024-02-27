Экономика сильная, но не силовая
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Лаура Тусупбекова
Расширенное заседание Правительства с участием Главы государства, безусловно, открыло новый политико-экономический сезон в стране. Прогнозами о том, каким он должен быть, делятся эксперты, экономисты, социологи. Свое мнение выразил постоянный собеседник «КП», заместитель председателя республиканского совета по вопросам экономики, цифровизации и развития инноваций при партии «Amanat», советник заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики, доктор экономических наук, депутат Мажилиса нескольких созывов Аманжан Жамалов.