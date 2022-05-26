Электронный каталог товаров для госзакупок начнут применять в Казахстане

В Казахстане начнут применять Электронный каталог товаров для государственных закупок. Предприниматели и потенциальные поставщики в процессе государственных закупок будут формировать техническую спецификацию из электронного каталога товара. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Товары, которые должны закупаться из Электронного каталога товаров включены в специальный перечень, который утверждён Министерством финансов.

По словам разработчиков, данный проект даст возможность проводить государственные закупки более прозрачно, способствуя добросовестной конкуренции, а использование единой номенклатуры, уникальных кодов товаров и идентификации их характеристик, позволит проводить точный анализ по ценам.